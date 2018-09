Kyjev - Ukrajinská média jásají nad čtvrtečním vítězstvím fotbalové reprezentace nad českým týmem v úvodním zápase Ligy národů 2:1 v Uherském Hradišti. A to tím spíš, že v nové soutěži je ve hře "poukaz na mistrovství Evropy 2020", jak napsal list Ukrajinska pravda, slovy serveru Sport.ua pak jde o možnost probojovat se na závěrečný turnaj ME "bez velkého krveprolití". Média si všímají rovněž incidentu po zápase, kdy se do rvačky mezi policisty a ultras připletl ukrajinský trenér Andrej Ševčenko.

"Zápas se povedl, a to zejména našemu týmu. Ale i Češi zanechali příjemný dojem. Mohou se - jak pro naši reprezentaci, tak pro naše kluby - považovat za nepříjemné soupeře," poznamenal Sport.ua.

Jaremčuk, nasazený na hrot ukrajinského útoku, se podle serveru hned v úvodu utkání mohl stát hrdinou, ale ve dvou vyložených šancích hlavičkoval vedle. Do vedení šli naopak domácí, k Schickovu gólu podle komentátora přispěl i dezorientovaný ukrajinský brankář Pjatov.

"Češi vedli, a tak nemuseli nic vymýšlet. Dokonce vznikal dojem, že národní tým svou hrou zaostává za Slavií (v předkole Ligy mistrů s Dynamem Kyjev), a to i pokud jde o nasazení jednotlivých hráčů. Češi se vzmohli jen na dlouhé centry na křídla, od kterých čekali přihrávky do pokutového území, a k tomu ještě kladli důraz na standardní situace, především rohy. Na tomto nudném pozadí vypadal ukrajinský tým skoro titánsky," usoudil komentátor.

Hosté srovnali skóre před odchodem do šaten, a to tak krásně, že by si Konopljankův gól "zasloužil kapitolu ve fotbalové čítance". Když už se zdálo, že zápas skončí remízou, dopustil se brankář Vaclík jediné chyby, čehož využil Zinčenko. A tak se Ukrajincům podařilo v předvečer domácího zápasu se Slovenskem "dosáhnout maxima".

Deník Ukrajinska pravda označil Schickův gól ve čtvrté minutě za jedinou českou šanci v prvním poločase. I po změně stran Ukrajinci soupeře herně převyšovali. "Za celý zápas vypálili 26 střel na českou branku, soupeř jen jedenáct," dodal list.

Deník si povšiml i potyčky mezi ukrajinskými fanoušky a policií, která po skončení zápasu několik diváků zadržela. "K policistům se hned vrhl ukrajinský trenér Ševčenko, který se snažil zarazit mlácení fanoušků a vybízel ukrajinský sektor, aby se uklidnil," poznamenal list.

Ševčenko se podle serveru Obozrevatel při pokusu o uklidnění situace zapletl přímo do rvačky mezi těžkooděnci a ultras a dokonce se dostal do rukou jednoho z rozohněných policistů. Později ale sám kouč novináře vybídl, ať z této záležitosti nedělají drama, a prohlásil, že reakci policie chápe. "Doufám, že všechny (fanoušky) pustí a vše bude v pořádku," dodal Ševčenko.

Policisté po čtvrtečním utkání českých fotbalistů s Ukrajinou v Uherském Hradišti zadrželi deset hostujících fanoušků pro přestupky proti veřejnému pořádku, porušení návštěvního řádu nebo použití pyrotechniky na stadionu. Někteří z nich po skončení zápasu Ligy národů vběhli na hřiště a napadli ochranku. ČTK o tom dnes informovala zlínská policejní mluvčí Lenka Javorková.

"Všichni zadržení byli převezeni na služebnu, byl s nimi sepsán protokol a zhruba po hodině až dvou jsme je propustili. V policejní cele nikdo nezůstal," uvedla mluvčí. Podle jejích informací nemusel být žádný z napadených pracovníků bezpečnostní agentury ošetřen.

Utkání Ligy národů navštívilo podle odhadů policie zhruba 8000 českých fanoušků a tisíc příznivců Ukrajiny. Desítky policistů dohlížely na pořádek ve městě už od dopoledne, kdy fanoušci ukrajinských fotbalistů postupně přijížděli. Monitorovali také jejich průvod, který procházel před začátkem zápasu městem.

