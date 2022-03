Ukrajinská média píší o vstupu běloruských vojáků na Ukrajinu

Kyjev/Minsk - BBěloruská vojska vstoupila do Černihivské oblasti Ukrajiny, napsala dnes ukrajinská agentura Unian s odvoláním na velitelství místní domobrany a obyvatele ukrajinských vsí, kterými prý projížděla kolona běloruských vojenských vozidel. Na ukrajinské straně již dříve zaznívaly obavy, že by běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko mohl zavléci svou zemi do ruského útoku na Ukrajinu. Sám Lukašenko dnes v Minsku na jednání špiček režimu ujišťoval, že neplánuje Bělorusko zapojit do ruské operace.

"Bělorusko vstoupilo do války," ohlásil podle Unianu mluvčí regionálního velení domobrany Vitalij Kyrylov s tím, že do Černihivské oblasti "vstoupila běloruská vojska".

Tato zpráva se následně objevila také v dalších ukrajinských médiích.

O přesunu vojenské techniky označené bílým kruhem informovali též obyvatelé vsí Slabyn a Pakul, jakož i osady pojmenované po spisovateli Mychajlu Kocjubinském. Přesun kolony 33 běloruských vozidel, včetně 11 raketometů, provázel výpadek mobilního spojení, píše Unian.

Lukašenko na dnešním jednání bezpečnostní rady a vedení vlády podle státní agentury BelTA prohlásil, že Bělorusko se nadále do ruské operace nechystá zapojit. Při stejné příležitosti ale také uvedl, že ruské síly zmařily ukrajinský raketový útok na Bělorusko, a to údajně ještě před začátkem ruské operace minulý čtvrtek, napsala agentura Interfax.

Rusko využilo běloruského území, aby zaútočilo na Ukrajinu také ze severu, další jednotky do země vstoupily od východu a také z jihu, z anektovaného Krymu.