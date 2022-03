Ukrajinská lékařka v Ostravě pomáhá uprchlíkům, denně se strachuje o rodiče

Ostrava - Pětatřicetiletá Ukrajinka Tetjana Prochorenková před vypuknutím válečného konfliktu v její rodné zemi žila více než tři roky spokojeným životem v Česku. Válka ale vše změnila. Vystudovaná lékařka, která v Městské nemocnici Ostrava pomáhá s vedením zdravotnické dokumentace pro pojišťovny, se poslední měsíc každodenně strachuje o rodiče. Zemi zmítanou válkou totiž nechtějí opustit, řekla ČTK.

"Moje rodina, tatínek s maminkou, bydlí na jihu Ukrajiny. Jsou tam celý život a nechtějí odejít. Mají svůj dům a zahrádku, žijí tam celý život a nedokážou se nikam přestěhovat, jsou tam hluboce zakořeněni. Nabízela jsem jim, aby sem přijeli, to ale oni nechtějí," uvedla Prochorenková. S rodiči se proto snaží být alespoň v častém telefonickém kontaktu, pravidelně si píšou SMS a alespoň dvakrát denně si telefonují. "Nemůžeme mluvit dlouho, je to zakázáno. Nemohou říkat nic z toho, co se děje kolem. Jedině z jejich hlasu poznám, jak to je. Pro mě je důležité, aby tatínek s maminkou měli vodu a jídlo, prostě zásoby. Zatím se mají kde ukrýt, protože mají svůj dům. Připadá mi to trochu bezpečnější, než kdyby bydleli v bytě," popsala Prochorenková.

Do Ostravy se spolu s o rok starším manželem a dvěma dětmi přestěhovala před 3,5 lety z Dnipra. Manžel Andrej pracuje jako lékař na oddělení ARO, osmiletá Maria navštěvuje druhý ročník základní školy a šestiletý Michal půjde v září do první třídy. Rodina se cíleně stěhovala právě do Česka, protože se jim v tuzemsku velmi líbí. "Měli jsme několik pohovorů v celé ČR a dobrou nabídku jsme měli přímo tady v ostravské nemocnici. Nejdůležitější bylo to, že jsem mohli vzít i naše děti a nemuseli jsme je nechávat na Ukrajině s babičkou. V době, kdy jsme sem nastupovali, tady fungovala dětská skupina, takže i děti adaptaci zvládly dobře," vzpomíná Prochorenková, která se základy čeština začala učit ještě na Ukrajině a po přestěhování do Ostravy chodila i na přípravné kurzy pro lékaře.

"Do práce jsem tady nastupovala na geriatrickou stanici a je fakt, že jsem hodně komunikovala. Byly to různé příběhy, mluvila jsem jak s pacienty, tak s kolegy, takže jsem se musela učit. Je pro mě vítězství, že jsem to zvládla," řekla. Jazykové dovednosti může nyní využít při pomoci krajanům. Nemocnici pomáhá jako tlumočnice a kolegům je nepřetržitě k dispozici na speciální telefonní lince. Denně zatím absolvuje dva až tři telefonáty a přispívá k prolomení jazykové bariéry, která ještě více může zhoršovat úzkosti lidí prchajících před válečným konfliktem. Uklidňovala tak například ukrajinskou matku, jejíž dítě bylo ošetřeno na dětském oddělení a kvůli vyšetření nemohlo jíst a pít, čemuž žena nedokázala porozumět.

Prochorenková ale spolu s dalšími ukrajinskými kolegy a zaměstnanci nemocnice pomáhala organizovat i humanitární pomoc pro ukrajinské zdravotníky. "Když to vypuklo, museli jsme na to nějak reagovat. Počty zraněných lidí se zvyšují a naši kolegové z Ukrajiny nám pořád říkají, co potřebují. Vím, že lidé z celého Česka darují jídlo a další věci, pro nás ale bylo důležité připravit zdravotnický materiál a další věci, které by mohly pomoci kolegům. Předávali jsme to do Kyjeva i Dněpru, všechno tam dorazilo. Moc děkujeme našim kolegům, mají velké srdce. Netušila jsem, že mám kolem sebe tolik dobrých lidí," řekla Prochorenková, která běžencům pomáhá i v soukromí. S manželem u sebe ubytovali dvě dospělé dívky, příbuzné její kmotry, a s vyřizováním potřebných dokladů pomáhají i dalším běžencům.

"Největší problém pro tyhle lidi je přestěhování, změna, že musí opustit své domovy. Lidé to nedělají ze svého rozhodnutí, jako když jsem se přestěhovala já. Změnu jsem chtěla a potřebovala, byla jsem motivovaná. Ti lidé taky mají motivaci, ale tou je záchrana života. Neodcházejí za vzděláním nebo z jiných důvodů, ale protože mají strach o své děti, mají strach, že nepřežijí válku," řekla Prochorenková. Podle ní jsou ale Ukrajinci přizpůsobiví a nebojí se pracovat.

Sama už Česko opustit nechce, aktuálně dokončuje další vysokou školu, kde studuje obor management ve zdravotnictví. "Svou budoucnost vidím v Česku, moc se nám tady líbí. Děti jsou spokojené, manžel taky. Může dělat svou práci, které se hodně věnuje, a dále se vzdělává, chce si udělat atestaci. Mně už nezbývá žádná zkouška, jen diplomová práce a státnice."