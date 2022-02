Ukrajinská krize se vyostřuje; Moskva hlásí zabití diverzantů z Ukrajiny

Moskva/Kyjev - Krize kolem Ruska a Ukrajiny se dále vyostřuje. Moskva tvrdí, že její ozbrojené složky zabily pět členů "diverzní skupiny", která se podle nich pokusila o narušení hranice z Ukrajiny. Kyjev ruské tvrzení označil za falešné zprávy. Ruský prezident Vladimir Putin dnes svolal jednání bezpečnostní rady státu, na které nastolil otázku dalšího postupu Moskvy včetně uznání nezávislosti povstaleckých republik v Donbasu. Pokračují rovněž snahy o diplomatické řešení situace.

"Dne 21. února kolem 06:00 moskevského času (04:00 SEČ) poblíž obce Mitjakinskaja v Rostovské oblasti na úseku státní hranice Ruské federace s Ukrajinskou republikou zjistila pohraniční hlídka ruské (tajné služby) FSB průnik diverzní a průzkumné skupiny," uvedlo podle agentury TASS tiskové oddělení ruského Jižního vojenského okruhu, které zároveň tvrdí, že ruské bezpečnostní složky zabily pět "narušitelů" hranice. Kyjev ruské tvrzení označil za falešnou zprávu. Žádné ukrajinské síly v regionu nejsou, uvedla ukrajinská armáda.

Ruská tajná služba FSB už dříve během dne prohlásila, že blíže neurčený typ střely z Ukrajiny zasáhl a zničil stanoviště pohraničníků v ruské Rostovské oblasti. Kyjev také zapojení do tohoto údajného incidentu popřel. Podél linie dotyku, která rozděluje území ovládané ukrajinskou vládou a dvojicí separatistických republik na východě Ukrajiny, od minulého týdne výrazně přibylo hlášení incidentů, obě strany se z nich obviňují navzájem.

Ukrajinská strana uvádí, že vzbouřenecké oblasti a Rusko, které má u ukrajinských hranic desetitisíce vojáků, uměle vytvářejí záminku k ruské invazi na Ukrajinu. Kolem regionu panuje mimořádné napětí a soustředění ruských vojsk u ukrajinských hranic budí v Kyjevě i v západních zemích obavy z ruské invaze. Moskva takový scénář odmítla, zároveň požaduje záruky, že se NATO mimo jiné nerozšíří na východ.

Putin na dnešek svolal jednání ruské bezpečnostní rady, kde nastolil otázku dalšího postupu Moskvy, mimo jiné i otázku uznání nezávislosti samozvaných "lidových republik", vyhlášených proruským separatisty v Donbasu na východě Ukrajiny. Jejich lídři dnes znovu ruského vůdce vyzvali, aby uznal nezávislost povstaleckých republik. Šéf Kremlu na úvod porady prohlásil, že Rusko zpočátku dělalo vše, aby střet mezi povstalci a Kyjevem urovnalo mírovou cestou, ale přesto vznikla situace, kdy hrozí další "trestná výprava" Kyjeva do Donbasu.

Z Minsku mezitím zaznělo, že odchod ruských vojáků z Běloruska bude do velké míry záviset na stažení sil NATO ze zemí v blízkosti Běloruska a Ruska. Moskva a Minsk původně deklarovaly, že společné manévry skončí 20. února, v neděli však běloruský ministr obrany oznámil, že cvičení bude pokračovat.

Společnost Maxar Technologies, která s pomocí satelitních snímků již několik týdnů monitoruje aktivity ruské armády, uvedla, že aktivita ruských vojsk u hranic s Ukrajinou se přes víkend proměnila a lze tam spatřit menší jednotky, které se dostávají do pozic mimo základny a cvičiště, což podle ní naznačuje větší bojovou připravenost.

Zároveň pokračují snahy o diplomatické řešení krize. Elysejský palác sdělil, že prezidenti Ruska a USA v zásadě souhlasili se summitem. Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli pozdě večer telefonicky hovořil s oběma prezidenty, s Putinem už podruhé v jednom dni. Schůzka na nejvyšší úrovni se nebude konat v případě ruské invaze na Ukrajinu. Tuto podmínku potvrdil i Bílý dům. Kreml uvedl, že hovořit o konkrétních plánech na summit je předčasné. Kyjev informaci o případném setkání státníků přivítal.

Západní spojenci podle britské ministryně zahraničí Liz Trussové zároveň stupňují přípravy na nejhorší scénář v ukrajinské krizi. Ruská invaze na Ukrajinu je podle ní vysoce pravděpodobná. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell řekl, že EU podporuje diplomatické snahy o uklidnění napětí, ale v případě ruského útoku na Ukrajinu je připravena okamžitě zavést tvrdé sankce. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba unijní ministry vyzval, aby část nových sankcí spustili už nyní. To nicméně členské země EU zatím odmítají, neboť stále vidí nejlepší řešení v diplomatických jednáních. Tvrdé postihy však mají připravené a záleží na vůli všech sedmadvaceti unijních států, za jakých okolností je zavedou. Po jednání se svými kolegy to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové by Rusko v případě útoku na Ukrajinu bylo odstřiženo od mezinárodních finančních trhů. Připravované sankce v rozhovoru pro německou televizi ARD označila za masivní. Zaměřily by se prý především na ruské hospodářství a na produkty, které země není schopna vyrábět sama.

Ruské akciové trhy dnes odpoledne urychlily propad, hlavní index moskevské burzy RTS odepisuje více než deset procent. Ruské ministerstvo financí kvůli propadu na trzích zrušilo aukci státních dluhopisů, kterou chystalo.

Unijní ministři zahraničí dnes schválili poskytnutí finanční podpory pro ukrajinskou ekonomiku ve výši 1,2 miliardy eur (téměř 30 miliard korun) a také vyslání mise vojenských odborníků.

Americká vláda podle listu The New York Times napsala vysoké komisařce OSN pro lidská práva, že Rusko vytváří seznam Ukrajinců, které v případě invaze do země plánuje zabít nebo zavřít do internačních táborů. Kreml existenci takového seznamu popřel.