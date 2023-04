Ukrajinská ekonomika loni kvůli ruské invazi klesla o 29,1 procenta

Kyjev - Ukrajinská ekonomika loni kvůli dopadům ruské vojenské invaze klesla o 29,1 procenta. Oznámil to dnes ukrajinský statistický úřad. Je to nejvýraznější propad hrubého domácího produktu (HDP) od vyhlášení nezávislosti v roce 1991, kdy se rozpadl Sovětský svaz. Výsledek je ale nepatrně lepší, než se čekalo, uvedla agentura Reuters. Vláda očekává, že letos by ekonomika díky zlepšení v dopravě, maloobchodě a stavebnictví mohla vykázat růst o jedno procento.

V lednu ministerstvo hospodářství v předběžném odhadu uvedlo, že ekonomika loni klesla o 30,4 procenta. Kvůli konfliktu muselo na Ukrajině zavřít mnoho podniků a snížil se vývoz. Válka znemožnila ekonomickou aktivitu v nemalé části země a narušila pěstování zemědělských plodin i následnou sklizeň.

Ukrajina ztratila rozsáhlá území na jihu a východě země. Kyjev má nyní jen velmi omezený přístup do černomořských přístavů, které jsou důležité pro vývoz obilí a kovů, hlavní pilíře ukrajinské ekonomiky založené na exportu. Ministerstvo hospodářství začátkem letošního roku uvedlo, že vývoz loni meziročně klesl o 35 procent a jeho fyzický objem se snížil o 38,4 procenta.

Úroda obilí na Ukrajině se loni kvůli invazi snížila na 53 milionů tun z rekordních 86 milionů tun v roce předchozím. Pokles tak představuje více než 38 procent. Výroba oceli se loni propadla téměř o 71 procent, protože několik důležitých oceláren podle Ukrajinců zničili nebo obsadili ruští vojáci.