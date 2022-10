Ukrajinská ekonomika letos klesne o téměř 32 procent, uvedla centrální banka

Kyjev - Ukrajinská ekonomika v letošním roce klesne o téměř 32 procent a meziroční inflace zrychlí na 30 procent. Mohou za to především škody způsobené ruskou invazí. Uvedla to dnes ukrajinská centrální banka. Za předpokladu, že se bezpečnostní rizika sníží a poptávka oživí, mohl by hrubý domácí produkt v letech 2023 a 2024 vzrůst přibližně o čtyři až pět procent.

"Letošní hospodářský růst je způsoben nižší domácí poptávkou, narušením logistiky a velkými ztrátami pracovní síly a výrobního potenciálu způsobenými válkou," uvedla banka. Míra nezaměstnanosti podle jejího odhadu letos dosáhne 30 procent.

Inflace v současnosti činí téměř 25 procent. V příštím roce by měla zmírnit na 21 procenta a v roce 2024 klesnout pod deset procent.

Hlavním zdrojem krytí rozpočtového deficitu zůstane i nadále mezinárodní financování. Deficit by se měl postupně snižovat z 25 procent HDP v letošním roce na 12 procent HDP v roce 2024.

Hlavním rizikem prognózy je, že válka může trvat déle, než se předpokládá. Podle alternativního scénáře, který počítá s tím, že bezpečnostní rizika přetrvají do poloviny roku 2024, se HDP v letech 2023 a 2024 zvýší zhruba o dvě až tři procenta, napsala agentura Reuters.

V prvních třech čtvrtletích letošního roku se podle údajů ministerstva hospodářství ukrajinská ekonomika propadla meziročně o 30 procent. Kromě ruské invaze na ekonomiku mělo nepříznivý vliv také špatné zářijové počasí, které zpomalilo sklizeň.

Světová banka tento měsíc předpověděla, že ukrajinská ekonomika v celém letošním roce klesne o 35 procent. Nový odhad představuje zlepšení proti červnové prognóze, která předpokládala propad o více než 45 procent. V příštím roce počítá Světová banka s návratem ukrajinské ekonomiky k růstu, který nyní odhaduje na 3,3 procenta. Banka rovněž předpokládá, že obnova země bude stát minimálně 349 miliard dolarů (zhruba 8,6 bilionu Kč).