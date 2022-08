Ukrajinská armáda znovu zasáhla Antonivskyj most v Chersonské oblasti

Kyjev/Moskva - Ukrajinská armáda znovu zasáhla Antonivskyj most v Ruskem okupované Chersonské oblasti. Podle agentury Ukrinform to uvedla mluvčí ukrajinské armády Natalija Humenjuková. Úder potvrdil také Ruskem dosazený představitel Chersonské oblasti Kirill Stremousov. Ukrajinské síly kromě toho pomocí raketometů HIMARS útočily v Melitopolu v Záporožské oblasti proti místům, kde byly dočasně rozmístěny ruské jednotky, uvedl starosta Melitopolu. Rusové podle ukrajinských představitelů dnes ostřelovali hustě osídlenou čtvrť v Charkově.

Antonivskyj most u města Cherson pro Rusy představuje důležitou zásobovací trasu, podle agentury Reuters je jedním z pouhých dvou přemostění, které umožňují invazním jednotkám přístup na území, jež okupují na západním břehu řeky Dněpr. Pro ukrajinské ozbrojené síly byl v posledních týdnech klíčovým cílem. Ruská agentura TASS s odvoláním na představitele okupační správy Stremosuova napsala, že nejnovější úder ukrajinských sil poškodil zařízení stavbařů, kteří obnovují konstrukci po předchozím ostřelování. "Není to nic strašného, jen to poněkud zdrží otevření mostu," prohlásil Stremousov, který zároveň uvedl, že otevření mostu úřady plánovaly na 10. srpna. Jak moc se jeho otevření opozdí, však neupřesnil.

Podle mluvčí ukrajinské armády Humenjukové ukrajinští obránci zasáhli v Chersonské oblasti také Kachovskyj most a zničili invazním jednotkám za uplynulý den několik muničních skladů. "Upřesňujeme výsledky, které z nich jsou naše. Protože chápeme, že hnutí odporu na okupovaných územích je silné," prohlásila Humenjuková. Z Chersonské oblasti už nějakou dobu přicházejí hlášení o atentátech na představitele místních úřadů, které dosadila ruská vojska.

Cherson bylo první větší město, kterého se ruské síly po invazi do sousední země zmocnily, načež získaly kontrolu i nad Chersonskou oblastí. Před časem se začalo hovořit o ukrajinské protiofenzivě v tomto regionu s cílem ho osvobodit od okupačních sil a ukrajinská armáda začala v posledních týdnech získávat zpět pozice v oblasti, k čemuž jí pomáhají dodávky zbraní ze Západu.

Ukrajinské síly útočily podle prohlášení starosty Melitopolu Ivana Fedorova v noci na dnešek také v Záporožské oblasti. Při úderech proti místům dočasného rozmístění okupačních jednotek v průmyslové zóně bylo podle Fedorova zabito přes 100 ruských vojáků, napsal server Ukrajinska pravda. Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že ruské síly dohromady zneškodnily 19 střel vypálených z raketometů HIMARS, z toho některé u Melitopolu.

Starosta Charkova Ihor Terechov podle agentury Unian informoval, že Rusové ostřelovali sídliště Pavlove Pole v Charkově, a vyzval obyvatele města, aby zůstávali v krytech. Ostřelování si podle něj dnes vyžádalo život jednoho místního obyvatele. Gubernátor Charkovské oblasti Oleh Syněhubov informoval, že další člověk byl dnes zraněn při ostřelování jiné čtvrti v Charkově.