Ukrajinská armáda se podle Pentagonu snaží dobýt zpět město Cherson

Kyjev/Moskva - Ukrajinská armáda se snaží dobýt zpět strategické město Cherson, které ruské síly obsadily v počáteční fázi invaze. Podle agentur to dnes uvedl nejmenovaný vysoký představitel amerického ministerstva obrany. Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že první fáze jeho vojenské operace na Ukrajině byla z větší části dokončena. Nyní se prý zaměří na úplné "osvobození" východoukrajinského Donbasu, informovala agentura Reuters. Ruským invazním jednotkám se podařilo částečně vytvořit pozemní koridor mezi anektovaným Krymem a Donbasem, uvedl ukrajinský generální štáb. Ukrajina také oznámila dobytí jednoho z opěrných bodů invazní armády u Kyjeva.

"Ukrajinci se snaží získat zpět Cherson," řekl podle agentury AFP činitel Pentagonu pod podmínkou zachování anonymity. "Nemůžeme přesně říci, kdo Cherson ovládá, ale faktem je, že už není pod tak pevnou ruskou kontrolou jako dříve," dodal s tím, že Cherson je proto opět pokládán za "sporné území".

Cherson ležící při ústí řeky Dněpr je strategicky důležitým přístavním městem, připomněl činitel. Pokud by se ho Ukrajincům podařilo zmocnit, zkomplikovalo by to nejen ruský útok na nedaleké další velké město Mykolajiv, ale i případnou pozemní ofenzivu na Oděsu. Podle něj by dobytí Chersonu ukrajinskými vojsky znamenalo pro průběh války na jihu Ukrajiny "významný posun".

Cherson s 280.000 obyvateli obsadila ruská armáda začátkem března, přičemž žádné jiné takto velké město zatím nedobyla. Před deseti dny Moskva oznámila, že kontroluje celou Chersonskou oblast, kde žije asi milion lidí.

Zástupce Pentagonu dále uvedl, že kvůli bojům jižně od Mykolajiva je ruská armáda zablokovaná, a proto "bezprostředně nehrozí" útok na Oděsu. Činnost zaměřenou na tuto metropoli jižní Ukrajiny nevyvíjí ani ruská flotila v Černém moři, dodal.

Rusko se zaměří na Donbas, první část vojenské operace prý téměř dokončilo

Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že první fáze jeho vojenské operace na Ukrajině byla z větší části dokončena. Nyní se prý zaměří na úplné "osvobození" východoukrajinského Donbasu, informovala agentura Reuters.

Z oznámení ruského ministerstva obrany se podle Reuters zdá, že Rusko mění strategii a zaměří se na skromnější cíle poté, co v prvním měsíci války narazilo na tvrdý odpor Ukrajinců a nedokázalo například obsadit hlavní město Kyjev.

Ruské tiskové agentury citovaly ministerstvo obrany, které uvedlo, že Ruskem podporovaní separatisté nyní kontrolují 93 procent Luhanské oblasti a 54 procent Doněcké oblasti, které společně tvoří Donbas.

"Hlavní cíle první fáze operace byly víceméně splněny," uvedl šéf operací ruského generálního štábu Sergej Rudskoj. "Bojový potenciál ozbrojených sil Ukrajiny se výrazně snížil, což umožňuje soustředit jádro našich sil na dosažení hlavního cíle, osvobození Donbasu," dodal generál.

Ministerstvo nevyloučilo útoky na obléhaná ukrajinská města. Sdělilo také, že Rusko bude okamžitě reagovat na jakýkoli pokus o uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou. Kyjev o toto opatření požádal Severoatlantickou alianci, která ho však odmítá v obavách z rozšíření ukrajinské války.

Ministerstvo obrany také bez uvedení bližších podrobností uvedlo, že operace bude pokračovat, dokud ruské síly nesplní stanovené úkoly. Ruská armáda podle úřadu zvažovala dvě varianty své operace, jednu omezenou pouze na Donbas a druhou na celé území Ukrajiny.

Vysoce postavený diplomatický zdroj v Moskvě prohlášení označil za krok, pomocí kterého si Kreml snaží zachovat tvář, a možnou předehru k ústupu ze strany Ruska.

"Jejich válečné cíle jsou nebo byly mnohem širší než Donbas, což jejich síly zanechalo rozdělené špatně koordinovanými útoky, které vedly nepřipravené jednotky na více frontách," řekl agentuře Reuters. "Předpokládal jsem možnost přeorientování úsilí zpět na Donbas, ale zatímco Putinova rétorika zůstává maximalistická, potřebujeme vidět více důkazů na místě," dodal nejmenovaný zdroj.

Rusko vyslalo 24. února desítky tisíc vojáků na Ukrajinu v rámci toho, co nazývá "speciální vojenskou operací". Kreml invazi obhajuje potřebou sousední zemi demilitarizovat, "denacifikovat" a zabránit údajné genocidě ruskojazyčného obyvatelstva. Ukrajinské ozbrojené síly Rusku kladou tvrdý odpor. Západ na Moskvu uvalil dosud nejrozsáhlejší sankce ve snaze přimět ruského prezidenta Vladimira Putina k příměří.

Rusko zaútočilo na velitelství ukrajinského letectva, to připustilo škody

Rusko dnes ostřelovalo střelami s plochou dráhou letu velitelství ukrajinského letectva ve městě Vinnycja, které leží asi 250 kilometrů jihozápadně od Kyjeva. Několik budov bylo poškozeno, uvedla agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na sdělení této složky ozbrojených sil. O případných obětech či raněných nejsou informace, ukrajinská strana ale své ztráty neoznamuje. Starosta města nicméně později podle listu Ukrajinska pravda ujistil, že ruský úder si nevyžádal oběti na životech.

"Ruští okupanti dnes podnikli útok na velitelství vzdušných sil Ukrajiny. Rusové vypustili celkem šest střel s plochou dráhou letu. Část z nich sestřelila protivzdušná obrana. Ostatní zasáhly několik budov a vážně poničily infrastrukturu," uvedlo velitelství letectva. Dodalo, že následky útoku se upřesňují.

"Ruští uchvatitelé zaútočili raketami na velitelství (letectva). Je důležité, že nejsou žádné oběti," ohlásil starosta města Serhij Morhunov. Vybídl současně obyvatele města, aby se uchýlili do krytů, jakmile uslyší sirény varující před náletem.

Podobně vůli ruskému útoku apeloval na obyvatele oblasti gubernátor Serhij Borzov. Agentura Unian připomněla, že terčem předchozího ruského útoku na město z 16. března byla televizní věž, a tak načas nefungovalo vysílání.

Ukrajinská armáda podle listu Ukrajinska pravda dnes popřela, že by Rusku docházely síly a rakety. Takové zprávy, jakkoli měly velký ohlas, podle generála Oleksandra Gruzevyče neodpovídají skutečnosti a nepřítel stále ostřeluje ukrajinské vojenské objekty. "Věřte mi, že nepřítel má ještě sílu a vynasnaží se ji v nejbližší době nasadit," varoval. Rusové podle generála ale změnili taktiku a snaží se vypátrat a zničit prostředky ukrajinské protivzdušné obrany, letectva a ukrajinské dělostřelectvo. Snaží se také přisouvat čerstvě zmobilizované síly.

Deník dodal, že Rusko podle Pentagonu odpálilo proti Ukrajině více než 1200 raket, ale stále mu ještě mnoho střel zbývá.

Rusko se nyní podle představitele Pentagonu zaměří na východní Ukrajinu

Spojené státy se domnívají, že se Rusko nyní soustředí na východoukrajinský Donbas místo metropole Kyjeva, aby si vybudovalo silnější vyjednávací pozici a odstřihlo ukrajinské vojáky na východě od zbytku země. S odkazem na nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany to napsala agentura Reuters.

Ruské ministerstvo obrany dříve dnes uvedlo, že první fáze jeho "vojenské operace" na Ukrajině byla z větší části dokončena. Nyní se prý zaměří na úplné "osvobození" východoukrajinského Donbasu.

Rusko podle nejmenovaného amerického představitele chce také poslat na Ukrajinu posily z Gruzie.

Kyjev: Rusko částečně vytvořilo pozemní koridor mezi Donbasem a Krymem

Ruským invazním jednotkám se podařilo částečně vytvořit pozemní koridor mezi anektovaným poloostrovem Krym a částí Donbasu, připustil dnes na facebooku ukrajinský generální štáb. Ruské armádě se však podle něj nepovedlo dosáhnout hlavního cíle války - blokády Kyjeva a přístupu ke správním hranicím Doněcké a Luhanské oblasti na východě země. Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym v roce 2014.

"Nepříteli se částečně podařilo vytvořit pozemní koridor mezi dočasně okupovanou Krymskou autonomní republikou a částí Doněcké oblasti," uvádí se ve zprávě. Podrobnosti velení ukrajinské armády nesdělilo.

"Ve směru na Doněck nepřítel nadále doplňuje své ztráty, přeskupuje jednotky a současně útočí pomocí dělostřelectva a letectva na infrastrukturu pokojných měst. Nevzdávají se myšlenky vstoupit na administrativní hranice Doněcké a Luhanské oblasti," píše velení ukrajinské armády.

V oblasti města Izjum, které se nachází asi 100 kilometrů na jihovýchod od Charkova, se podle něj ruské invazní síly pokusily prolomit ukrajinskou obranu z jihu, ale ukrajinští vojáci prý tuto snahu zastavili.

"Nepřítel posiluje svou námořní flotilu ve vodách Azovského moře," upozorňuje dále generální štáb, který zmiňuje, že ukrajinská strana zaznamenala proplutí čtyř ruských vojenských plavidel Kerčským průlivem, jenž odděluje Azovské a Černé moře, směrem na sever.

Ruská armáda tvrdí, že na Ukrajině zničila středisko pro výcvik žoldnéřů

Ruské ministerstvo obrany dnes podle agentury TASS oznámilo, že na neupřesněném místě Ukrajiny dvě rakety zničily základnu pro výcvik zahraničních žoldnéřů. Ukrajinská strana informovala, že u města Dnipru ruské rakety zasáhly vojenskou jednotku a v troskách se pátrá po obětech. Zda se jedná o stejnou událost zatím není jasné.

Podle agentury TASS ministerstvo obrany oznámilo, že dvě střely, balistická a s plochou dráhou letu, systému Iskander zasáhly budovu, v níž se nacházela "zahraniční legie a výcviková základna". "Budova dlouhá 60 metrů byla téměř úplně zničena a nepřítel byl rozdrcen," uvádí se ve zprávě.

Gubernátor Dnipropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko na druhé straně informoval, že dvě ruské rakety dnes zasáhly ukrajinskou vojenskou jednotku u města Dnipru. Z jeho sdělení zveřejněného na sociálních sítích není jednoznačně zřejmé, zda jde o stejnou událost, případně zda cílem úderu bylo skutečně výcvikové středisko pro zahraniční dobrovolníky.

Nicméně je pravděpodobné, že útok si mohl vyžádat oběti na životech. Podle gubernátora záchranáři v troskách pátrají po možných přeživších.

Rusové zničili největší sklad paliva ukrajinských sil, tvrdí Moskva

Ruské síly při úderu "vysoce přesnými" řízenými střelami odpálenými z moře zničily u Kyjeva největší sklad s palivem ukrajinských sil, prohlásil dnes podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva obrany. Dohromady ruské síly na Ukrajině za uplynulou noc zničily podle ranního hlášení ministerstva 51 vojenských objektů. Kyjev zprávu nekomentoval.

"Večer 24. března byl vysoce přesnými řízeným střelami Kalibr odpalovanými z moře proveden úder na palivovou základnu v obci Kalynivka u Kyjeva," sdělil mluvčí ruského ministra Igor Konašenkov. "Zničena byla největší ze zbylých palivových základen ukrajinských ozbrojených sil, která sloužila k zásobování pohonnými hmotami vojenských jednotek v centrální části země," uvedl.

Ruské systémy protiletadlové obrany zničily čtyři ukrajinské vrtulníky, upřesnil také Konašenkov. Od začátku "speciální vojenské operace", což je oficiální ruské označení pro invazi na Ukrajinu, zlikvidovaly podle něj ruské síly 261 dronů, 204 systémů protiletecké obrany, 1587 tanků a obrněných vozů, 163 raketometů, 636 děl a minometů a 1397 kusů zvláštní vojenské techniky. Údaje není možné nezávisle ověřit. Moskva opakovaně popřela obvinění, že ruské síly na Ukrajině útočí také na civilní cíle.

V Charkově po ostřelování střediska humanitární pomoci údajně čtyři mrtví

Ruské ostřelování ukrajinského Charkova zasáhlo polikliniku, která sloužila jako středisko pro distribuci humanitární pomoci, zemřeli čtyři lidé. Uvedla to dnes místní policie. Agentura Reuters upozornila, že zprávu nemohla nezávisle ověřit.

"Ruští okupanti pokračují v zabíjení civilistů v Charkově. V důsledku ranního ostřelování civilní infrastruktury z raketometů bylo zraněno sedm civilistů, z nichž čtyři zemřeli," cituje policii ukrajinská agentura Ukrinform. V blízkosti zasaženého objektu se podle ní nenachází žádné vojenské zařízení.

Oblastní gubernátor Oleh Syněhubov už ve čtvrtek uvedl, že nejméně šest mrtvých a 15 zraněných si v Charkově vyžádal zásah ruské střely, která dopadla do fronty lidí čekajících na výdej humanitární pomoci. Dříve informoval o ostřelování Charkova řízenými střelami Kalibr vypálenými z lodí v Černém moři. Ani tuto zprávu nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.

Agentura Ukrinform píše, že od začátku války bylo v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny zabito více než 300 civilistů, včetně 15 dětí. Rusko dlouhodobě útoky na civilní cíle popírá.

Ukrajinské síly hlásí úspěšný postup u Kyjeva serveru Ukrajinské síly znovu dobyly vesnici Lukjanivka u Kyjeva, která sloužila jako jeden z opěrných bodů invazní armády, a zaznamenaly i další úspěchy u Kyjeva, oznámil podleUkrajinska pravda šéf teritoriální obrany Petro Kuzyk. Uvedl také, že ukrajinským vojákům se daří získávat nepřátelské tanky, a Ukrajina jich tak má nyní k dispozici více než před ruskou invazí. Rusko přišlo od začátku bojů na Ukrajině o 16.100 vojáků, uvedl dnes generální štáb ukrajinské armády. Kuzyk upřesnil, že v Lukjanivce bylo ležení ruských vojáků, nacházely se tam tanky a další vojenská technika. Ukrajinské síly některou techniku zničily, další převzaly pod svoji kontrolu. Na místě usmrtily 40 ruských vojáků. Úspěch u Kyjeva zaznamenávají ukrajinské síly také podle britského ministerstva obrany. To dnes podle Reuters uvedlo, že Ukrajincům se podařilo získat pod opětovnou kontrolu města a další opěrné body v okruhu asi 35 kilometrů východně od hlavního města. Tento úkol jim usnadňují ruské problémy se zásobováním. Různé zdroje uvádějí odlišné údaje o ztrátách techniky během nynější války na Ukrajině, které nelze spolehlivě ověřit. Například štáb ukrajinské armády v dnes aktualizované bilanci zveřejněné na facebooku tvrdí, že Rusové již přišli o 561 tanků, 1625 obrněných vozidel, 291 dělostřeleckých systémů, 90 raketometů, 49 systémů protivzdušné obrany, 115 letadel a 125 vrtulníků, pět lodí nebo člunů, 1089 kusů automobilové techniky a 72 cisteren. Londýn a Washington potvrdily ukrajinský útok na výsadkovou loď Ukrajina podle všeho úspěšně zaútočila na ruské lodě kotvící v přístavu Berďansk v Azovském moři, uvedly Spojené státy a Británie. Není ale jasné, jaké zbraně při tom použila, uvedl podle stanice CNN činitel amerického ministerstva obrany. "Ukrajinské síly zaútočily na velmi hodnotné cíle v Ruskem okupovaných částech Ukrajiny, včetně výsadkové lodě a muničních skladů v Berďansku," napsalo na twitteru britské ministerstvo obrany. Agentura Unian s odvoláním na aktualizované informace ukrajinského generálního štábu napsala, že zničeným plavidlem nebyl Orsk, jak ve čtvrtek oznámil Kyjev. Zasažena byla výsadková loď Saratov, další dvě byly poškozeny. Ruské invazní jednotky ovládly Berďansk 27. února, tedy v prvních dnech ruského vpádu do sousední země. Moskva zatím informaci o zničení lodi nekomentovala.