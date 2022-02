Ukrajinka žijící na jižní Moravě je zcela v šoku z napadení Ukrajiny Ruskem

Brno - Zcela v šoku je z napadení Ukrajiny Ruskem Ukrajinka Ilnara Dudashová z Ukrajinské iniciativy jižní Moravy. ČTK v reakci na útok řekla, že bylo v její zemi bombardováno mnoho vojenských skladů a budov důležitých pro armádu. Obává se, že konflikt neskončí jen Ukrajinou. Dudashová žijící na jižní Moravě stejně jako desítky tisíc dalších Ukrajinců očekává, že by mohli přijít z Ukrajiny další lidé.

Rusko napadlo Ukrajinu dnes ráno. "Jsem totálně šokovaná a celá se třesu z toho, co se děje. Upřímně jsem znovu byla dost naivní a představovala jsem si, že pokud dojde k invazi, bude to jen na hraničních přechodech. Ale bohužel bylo bombardováno spoustu vojenských skladů a důležitých budov pro armádu. Bylo zničeno i jedno letiště," uvedla.

Sama se neodvažuje říct, co Ukrajinu čeká. "Je to ale otevřená válka a já se bojím, že je to konflikt, který ve finále neskončí jen Ukrajinou," zdůraznila. Podle ní je důležité informovat české obyvatele o situaci. "Vnímám, že ruská propaganda je natolik všestranná a snaží se natolik zdiskreditovat Ukrajinu, že někteří lidé v Česku celkem fandí Rusku. Proto je pro mě důležité informovat obyvatele Česka o těchto základních věcech, protože spousta lidí má pochybnosti," řekla Dudashová.

Podle ní nyní žije na jižní Moravě několik desítek tisíc Ukrajinců. "Lidé na Ukrajině se postupně začali stahovat z velkých měst a já si myslím, že sem určitě bude nárůst přijíždějících. Bude potřeba poskytnout pomoc těmto lidem," dodala.

Rusko zahájilo letecký i pozemní útok na sousední Ukrajinu dnes ráno. Ruský prezident Vladimir Putin v televizním vystoupení oznámil, že dal svolení ke speciální vojenské operaci na ukrajinském Donbasu, poté svědci z řady měst po celé Ukrajině začali hlásit silné výbuchy nebo zvuky znějící jako dělostřelecká palba. Ukrajinská pohraniční stráž uvedla, že ruské síly napadly hranici Ukrajiny z Ruska, Běloruska i z anektovaného poloostrova Krym. Kroky Moskvy odsoudili západní lídři a slíbili tvrdé sankce vůči Moskvě.