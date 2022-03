Ukrajinka věří ve šťastné shledání s rodinou, v Česku si chce najít práci

Teplice - Ukrajinka Olena, která je ubytovaná v Nových lázních v Teplicích, doufá, že se shledá se svým manželem a rodinou. S dvanáctiletou dcerou utekla před boji z města Buča v Kyjevské oblasti a na doporučení známých zamířila do asistenčního centra v Ústí nad Labem. Teď si chce šestatřicetiletá válečná migrantka najít práci, aby se mohla postarat o dceru. Řekla to dnes ČTK.

Fotogalerie

"První den, kdy začala válka, tak začalo ostřelování letiště Vasylkiv, což je asi 20 kilometrů od města Buča. Na začátku jsme přemýšleli, že zůstaneme, protože jsme nevěděli, jak se válka vyvine. My jsme ani nevěděli, kam bychom měli jet," popsala první dojmy z ruských útoků Olena. O několik dní později však začalo ostřelování letiště Hostomel, což bylo na dohled. "Dokud vám nezačnou létat rakety nad hlavami, tak si ani nepřipouštíte, že odjedete, ale když nad tím začnete přemýšlet, přijdete na to, že musíte opustit práci, rodinu a vlastně život, který vedete," uvedla. V tu chvíli se s manželem rozhodli, že odjedou za rodiči, kde chvíli žili. S sebou si vzali jen nejnutnější věci. Později se chtěli vrátit pro další potřeby do Buči, kam už je však kvůli bojům ukrajinská armáda nepustila, další cesty nebyly přístupné.

Olena si stihla ve své práci v Kyjevě vzít ještě kadeřnické potřeby s myšlenkou, že by se jí mohly hodit, pokud by přeci jen ze země uprchla. "Pokračovali jsme do města, které bylo asi 320 kilometrů na jihozápad od Kyjeva. Známí známých nám dali kontakt, že tam můžeme zůstat na noc, a tam jsme poznali další obyvatelku Nových lázní, paní Lilii," uvedla Olena. Ve městě jim vypovědělo službu jejich auto, ale bylo jim řečeno, že mohou zůstat, jak dlouho budou chtít. Situace eskalovala každou hodinou, takže ženy s dětmi Ukrajinu nakonec na nátlak svých partnerů opustily. "Muži nám doporučili jet do Čech, kde bude nejmenší jazyková bariéra," doplnila Ukrajinka s tím, že dojely až do Ústí nad Labem. "Nečekaly jsme nic, ale dostaly jsme nejlepší služby," podotkla žena.

Manžel by měl být podle Oleny v rámci možností v bezpečí, protože je dál od bojů. "Zatím vím, že dům, kde bydlíme, a dům našich rodičů je nepoškozený," řekla Olena s tím, že doufá, že jsou rodina i známí zdraví. "Mám před sebou největší cíl, abych ochránila své dítě, proto bych si ráda našla co nejdřív nějakou práci... Doufám, že se budeme moct vrátit domů, pokud bude vůbec ještě kam," dodala Olena.

Nové lázně ubytovaly 75 ukrajinských matek s dětmi. K dispozici mají kromě jiného velkou zahradu, kterou rodiny hojně využívají. Stravu jim zajišťují také lázně v jídelně, která se v komplexu nachází. "Nepředpokládáme, že by budova Nových lázních byla v nejbližší době využitá, proto padlo rozhodnutí nabídnout tuto kapacitu primárně pro matky s dětmi i vzhledem k tomu, že jsou tady herny a třeba i pračky a tak podobně," řekl dnes ČTK manažer lázní Ladislav Vágner. Zatím není jasné, jak dlouho Ukrajinci v lázních zůstanou, pokud ale válka potrvá déle, Vágner předpokládá, že si začnou hledat vlastní bydlení. Zatím si Ukrajinci vyřizují administrativní záležitosti, hlásí děti do škol a někteří shánějí zaměstnání. "Se vším jim pomáháme. Zejména, co se týče komunikace," dodal manažer.