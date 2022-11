Ukrajinka se provdá za vojáka, aby v případě jeho smrti pomohla jeho partnerovi

Kyjev - Třiatřicetiletá Leda Kosmačevská z Kyjeva na sociálních sítích oznámila, že přijala nabídku k sňatku. Provdá se za kamaráda, který nyní slouží v ukrajinské armádě a který už 15 let žije se svým partnerem. "Stanu se vojákovou manželkou. Ne proto, že jej miluji, ale protože prezident mé země ještě nereagoval na prosbu veřejnosti, podepisující se pod petici o homosexuálních sňatcích," uvedla. Případ zaujal nejen některá ukrajinská média, ale i stanici BBC či ruský server Meduza, působící v lotyšském exilu.

Pod petici žádající, aby prezident Volodymyr Zelenskyj povolil sňatky osob stejného pohlaví, se do léta podepsalo 25.000 lidí, což je postačující počet pro posouzení požadavku. Ale v tomto případě věc ustrnula. Zelenskyj se vyjádřil, že během války nebudou takové sňatky povoleny, ale vláda má alternativu v podobě registrovaného partnerství. Mezitím uplynulo pět měsíců a nejsou vidět žádné kroky v tomto směru, napsala BBC na webu své ruské redakce.

Kosmačevská vysvětlila, že její kamarád se krátce po ruské invazi z 24. února přihlásil jako dobrovolník do armády. V nejbližší době by ho měli poslat na zvlášť nebezpečný frontový úsek. Kvůli tomu se voják rozhodl, že se musí oženit. Partneři totiž nejsou v očích úřadů příbuzní, a proto partnera nepustí za milovaným člověkem ani na jednotku intenzivní péče, ani do márnice, ani mu neoznámí, že jeho partner byl zajat. Pokud by došlo k nejhoršímu, partner nebude smět identifikovat tělo či zdědit pozůstalost. K tomu jsou oprávněni jen blízcí příbuzní či manželka.

Kosmačevská říká, že v nejhorším případě převezme odpovědnost za vyhledání, rozpoznání a pohřbení těla. "Když to bude třeba, řeknu lékaři, že si muž přál být dárcem orgánů. Neobrátím se na kněze, protože muž si to nepřál."

Kamarád se podle Kosmačevské nejvíce bojí toho, že bude pohřešován, zmizí jako nezvěstný beze stopy a nikdo se nedozví, co se s ním stalo. Připustila, že ve válce se stává, že mrtvého lze identifikovat jen na základě částí těla. Často je dokáže rozpoznat jen partner, jakkoli v ukrajinském právu se takové svědectví nepokládá za dostatečné. Jako manželka bude v takovém případě "průvodcem", který dokáže přivést kamarádova partnera do márnice.

Kosmačevská tvrdí, že není žádnou aktivistkou komunity sexuálních menšin (LGBT), nikdy se nezúčastnila demonstrací za jejich rovnoprávnost, ale nepokládá za správné, že se partneři stejného pohlaví ocitají během války v bezprávném postavení. "Je to nespravedlivé, hrozné a bolestné," prohlásila.

Nepokládá se za bojovnici za práva LGBT, ale bojuje za práva Ukrajinců a Ukrajinek: "Rozhodla jsem se stát manželkou, protože mám ráda svou zemi a doufám, že má země má tolik ráda všechny své občany, aby se o ně starala bez ohledu na sexuální orientaci."

"Jestli to vypadá jako protest, tak je to protest proti středověku v hlavách mnoha spoluobčanů, proti svěrací kazajce prosazované zemí, která se snaží nás zničit," řekal ruské redakci BBC v narážce na ústrky a omezení, kterým čelí sexuální menšiny v Rusku. "Je to také prosba k vládě, aby bránila všechny ukrajinské občany, aby nemuseli utíkat a aby netrpěli," dodala.

"Jaká doba, taková nevěsta," poznamenala ke snímku, na kterém pózuje bez prstýnku a v prostěradle naaranžovaném jako svatební šaty. Nechtěla ale hovořit o tom, jak celou záležitost bere její partner, který je také voják.