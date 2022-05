Ukrajinka prchla s dětmi z ostřelovaného Černihivu, azyl našla v H.Králové

Hradec Králové - Devětatřicetiletá Olena Kločok je jednou z více než 14.600 ukrajinských uprchlic a uprchlíků, kteří našli azyl v Královéhradeckém kraji. Se svými dvěma dětmi utekla před válkou z města Černihiv přes Polsko do Hradce Králové. Manžel, zaměstnanec ukrajinských drah, zůstal. Vrátíme se, jak jen to půjde, řekla v rozhovoru pro ČTK. Když mluví o prvních týdnech války, které s rodinou prožila v ostřelovaném Černihivu, neubrání se slzám.

"Ve čtvrtek 24. února mě probudila telefonem máma, že začala válka. Černihiv je od běloruské hranice jen 50 kilometrů, brzy začalo ostřelování města," řekla ČTK Olena.

Zhroutil se jí ze dne na den celý svět. "Do poslední chvíle jsem tomu nevěřila, i když se o tom nějakou dobu hovořilo. Jak by někomu v Evropě v 21. století mohlo projít napadení nezávislé země, jak by někdo mohl rozpoutat válku? Byla jsem naivní," řekla ČTK žena. Na jejím klíně odpočívá fenka Mija, je to trpasličí plemeno. "Když se rozezněly sirény, jako první byla u dveří. Brzy se naučila, co má dělat," řekla ČTK Olena.

Ruská invaze na Ukrajinu začala z několika směrů ve čtvrtek 24. února časně ráno. Ruské síly napadly Ukrajinu také z Běloruska. Podle ní je lež, že běloruská vojska na Ukrajinu nevkročila. "Vím, že běloruští vojáci byli před Černihivem, tedy asi 50 kilometrů ve vnitrozemí. O tom, jestli se zapojili do bojů, jsem ale neslyšela," řekla ČTK Olena. I když o běloruském režimu neměla iluze, běloruská podpora ruské invaze ji zklamala. Její otec je Ukrajinec, matka Běloruska.

Na sídlišti, kde žili, byly brzy po začátku ruské invaze přerušeny dodávky elektřiny, plynu, nešlo ústřední topení. Pro vodu museli chodit do sousedních městských čtvrtí. Před nálety se skrývali ve sklepích. "Dva týdny probíhaly nálety na Černihiv, vždy v jedenáct hodin v noci a ve čtyři hodiny ráno. Cílem byla nejen infrastruktura, ale i obytné domy. I náš dům zasáhli," ukazuje fotografii poničeného paneláku.

Černihiv byl podle ní před válkou spíše ruskojazyčným městem, nikdo ale neřešil, jestli mluví rusky nebo ukrajinsky. "Putin (Vladimir Putin, ruský prezident) dosáhl přesného opaku, co na Ukrajině chtěl, sjednotil Ukrajinu a hlavně její obyvatele," řekla ČTK.

Ruská armáda podle ní do Černihiva nevstoupila, i když město ničily nálety a ostřelování. "Strach o děti, to bylo to nejhorší. Byla to jako loterie, nikdo nevěděl, co zasáhnou, kdo zemře. O nikoho z rodiny jsem nepřišla, díky Bohu," řekla ČTK Olena.

Z Černihiva odjela s dětmi, jak to bylo možné, 19. března, autobusem do Kyjeva a odtud vlakem do Lvova, kde na ně čekal známý, který dříve pracoval v Hradci Králové. "Ten nám vysvětlil, jak se sem dostat. Vlastně to byla náhoda, že jsme v Hradci Králové," řekla ČTK.

Před válkou o Hradci Králové, které je shodou okolností partnerským městem Černihivu, příliš nevěděla. "Jen, že v Černihivu je hotel Hradec. Nevěděla jsem, že jde o partnerská města. Obě města mají společné to, že jsou krásná, tedy, Černihiv před válkou takovým byl. Už ale probíhají opravy," řekla ČTK.

Olena nedávno získala práci, uklízí v hradeckém callcentru, děti se zapojily do distanční výuky, pokračují ve výuce vedené z Ukrajiny. "Chceme se vrátit, manžel, příbuzní jsou na Ukrajině. Věřím, že naši vojáci Ukrajinu osvobodí a vrátí se pokojný život, jaký jsme vedli před válkou,“ dodala.