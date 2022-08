Ukrajinka našla své fotky na billboardech v okupovaném Chersonu

Kyjev - Ukrajinka Anna Pasičniková v květnu na sociální síti zveřejnila vlastnoručně zhotovené fotografie dětí - svého syna a jeho kamarádky - v košilích zdobených typickou ukrajinskou výšivkou. Učinila tak na podporu ukrajinské armády válčící s ruskými útočníky. Nyní zjistila, že se její snímky objevily na billboardech v okupované Chersonské oblasti, kde je okupační úřady použily k propagaci připravovaného referenda o připojení k Rusku. Na případ upozornila ruská redakce BBC.

"S Ukrajinou v srdci. Děkujeme ozbrojeným silám Ukrajiny. Sláva Ukrajině," psala autorka snímků, která je profesionální fotografkou a živí se prodejem svých prací prostřednictvím fotobank. "Děti prosí o podporu Ukrajiny," napsala v popisce k jednomu snímku s národní symbolikou.

Pak se ale stejné snímky objevily na billboardech v okupovaném Chersonu s nápisy "Rusko je zde navždy!", "Cherson - navěky s Ruskem" a "Cherson je ruské město". Anna poznala své snímky, jen za zády dětí se objevila ruská vlajka.

"Rozhodla jsem se fotografovat naše děti. Ukrajinské děti. Ne nějaké ve studiu, ale děti, které si skutečně všeho váží, zpívají ukrajinské písničky. Aby to bylo o Ukrajině. Nešlo ani o peníze. Hlavně jsem chtěla, aby to byly ukrajinské děti, ukrajinští lidé, ukrajinská příroda," řekla BBC. "Všude jsem psala: 'Ukončete válku'," dodala.

Sérii snímků se synem Jaroslavem a jeho kamarádkou udělala k 15. květnu, kdy Ukrajina slaví den národní výšivky. Zajela k příbuzným na vesnici, cestou uviděla kvetoucí řepkové pole, jehož žlutá barva spolu s modrým nebem dávala dohromady ukrajinské barvy. Několik snímků pak zveřejnila v databázi Shutterstock.

To, že její snímky byly použity na billboardu s ruskou propagandou, se Anna dozvěděla na diskuzním fóru fotografů.

"Bylo mi z toho špatně. Plakala jsem. Chtěla jsem sérii smazat, nemít s tím nic společného. Ale pak jsem si to rozmyslela: co když to odstraním a pak budu muset dokazovat, že jsou to mé fotografie," vysvětluje a zdůrazňuje, že kdyby věděla, že si její snímky koupí Rusko, neprodala by je ani za nic.

"Nechápou, že sáhli na to, co je nám svaté," zdůraznila. "Jsou to naše děti, za které bojujeme, jsou naše budoucnost. A nic takového, jako je naše výšivka, nemají. Je to náš genetický kód. Oblečeš si ji a cítíš se nejkrásnější!"

Cherson ruská vojska obsadila na začátku března. Tři podobné billboardy s dětmi se objevily nejpozději 18. července, na dvou Anna poznala své snímky. Ve středu o tom napsala na sociální síti a ozvali se jí lidé z okupovaného Chersonu, kteří jí děkovali za odhalení příběhu. Pasičniková natočila video s oběma dětmi ve vyšívaných košilích, aby definitivně zavrhla propagandistický billboard.

msk ank