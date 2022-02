Ukrajině hrozí odstřižení od letecké dopravy

Kyjev - Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření svého vzdušného prostoru uprostřed eskalace s Ruskem, řekl dnes agentuře Reuters poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Jeho vyjádření přišlo krátce po zprávách médií, že letoun ukrajinských aerolinek SkyUp z Madeiry do Kyjeva musel přistát v Kišiněvu, protože jeho vlastník zakázal, aby letoun vletěl do ukrajinského vzdušeného prostoru. Již v sobotu zrušila lety na Ukrajinu nizozemská společnost KLM.

V médiích se už objevila varování z neoficiálních zdrojů, že obavy mezinárodních pojišťoven z ruské invaze a s ní spojeného rizika mohou v nejbližších dnech prakticky uzavřít ukrajinské nebe civilní letecké dopravě a letadla pořízená na leasing budou muset odletět do ciziny.

Ukrajinská vláda dnes přislíbila, že ponechá vzdušný prostor otevřený, nehledě na hrozbu ruské invaze, uvedla agentura AFP s odvoláním na komuniké ministerstva dopravy. "Vzdušný prostor nad Ukrajinou zůstane otevřený. Stát pracuje na tom, aby zabránil rizikům pro letecké společnosti," uvádí se v dokumentu, připomínajícím, že uzavření vzdušného prostoru je právem suverénní Ukrajiny, ale žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo.

Nehledě na otevřené nebe je pravděpodobné, že kvůli obavám pojišťoven nebude moci ve vzdušném prostoru země od pondělka létat žádná z ukrajinských leteckých společností, upozornil list Ukrajinska pravda. Výjimkou se podle něj mohou stát ruská letadla, které jsou pojištěna v Rusku, například společnosti Azur Air Ukraina, což je dceřiná firma ruské společnosti se sídlem v Krasnojarsku na Sibiři.

"Nejdůležitější je, že sama Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření nebe. Je to nesmysl. Podle mého názoru by to znamenalo částečnou blokádu," řekl Podoljak. "Pokud se jednotliví letečtí dopravci rozhodnou změnit svůj letový řád, rozhodně to nemá nic společného s rozhodnutími či politikou našeho státu," dodal.

Vlastník letounu SkyUp, leasingová společnost se sídlem v Irsku, podle deníku Ukrajinska pravda v sobotu informoval aerolinky o okamžitém zákazu létat do ukrajinského vzdušného prostoru. Ačkoliv aerolinky vyvinuly veškeré úsilí a měly podporu státních orgánů, vlastník letounu zákaz kategoricky potvrdil, a to v době, kdy už stroj vzlétl směrem na Kyjev. Aerolinky se tak musely domluvit na přistání letadla na letišti v Kišiněvu, které je nejblíže k Ukrajině, a zorganizovat transfer 175 cestujících autobusy do Kyjeva. Tam měl podle tisku přistát dnes v 03:50 místního času (02:50 SEČ).

Ukrajinský vzdušný prostor by mohl být prakticky uzavřen, protože mezinárodní pojišťovny se kvůli stávající krizi chystají zrušit záruky pro přelety civilních dopravních letadel nad Ukrajinou, upozornil dnes ukrajinský server Strana.ua s odvoláním na nejmenovaný zdroj z odvětví.

Již v pondělí by podle několika nejmenovaných zdrojů mohla skupina největších mezinárodních pojišťoven ohlásit, že nebude krýt pojišťovací události při přeletech nad Ukrajinou. V praxi by to mohlo znamenat úplné přerušení civilní letecké dopravy na Ukrajině, napsala Strana.ua. Podle zdroje portálu by lety mohly zastavit nejen zahraniční letecké společnosti, ale do zahraničí by mohly v nejbližších dnech odlétnout také letadla ukrajinských aerolinek, která jsou pronajata na leasing a pojištěna v cizině.

Šéf sdružení pojišťoven Vjačeslav Černjachovskij serveru řekl, že nemá informace o údajně chystaném rozhodnutí mezinárodních pojišťoven, nicméně připustil scénář, že se ukrajinské nebe úplně vyprázdní. Na trhu totiž panuje nervozita po rozhodnutí KLM a po stahování západních diplomatů z Kyjeva.

Majitelé soukromých letadel již dostali oznámení od pojišťoven, že by do 48 hodin měly být zrušeny pojistné záruky, a proto by jejich letadla měla do té doby odletět z Ukrajiny, napsal server s odvoláním na nejmenovaného ukrajinského politika, který soukromé letadlo vlastní.

Oznámení vlastníkům a pronajímatelům letadel, že během 48 hodin přestane fungovat pojistné krytí na Ukrajině a nad Ukrajinou, rozeslaly podle portálu britské pojišťovny, u kterých jsou pojištěny další pojišťovny.

Aerolinky se dosud nevyjádřily a server připustil, že zahraniční společnosti, například Swiss či Ryanair, dosud nezastavily prodej letenek na lety z Kyjeva.

V červenci 2014 se na východě Ukrajiny během bojů ukrajinských vojsk s Ruskem podporovanými separatisty zřítil malajsijský boeing s 298 lidmi na palubě, převážně nizozemskými občany. Podle závěrů mezinárodního vyšetřování, které Rusko odmítá, stroj z letu MH-17 sestřelila ruská raketa vypálená z pozic proruských separatistů. Čtyři obžalovaní z této tragédie - tři lidé s ruským a jeden s ukrajinským občanstvím - jsou v nepřítomnosti souzeni v Nizozemsku.