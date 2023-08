Ukrajinci zasáhli most mezi Krymem a Chersonskou oblastí

Moskva - Ukrajinské ozbrojené síly podle okupačních úřadů zasáhly raketami Čonharský most, jenž spojuje Chersonskou oblast s Ruskem anektovaným poloostrovem Krym. Informovaly o tom ruské tiskové agentury s odvoláním na Moskvou dosazené regionální činitele. Šéf ruské okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo na svém telegramu také uvedl, že ukrajinská armáda ostřelovala nedaleký most spojující město Heničesk s Arabatskou kosou.

"Zraněn je jeden civilista, který v době příletu projížděl po mostě," napsal na telegramu Saldo, který dále tvrdí, že při úderu byl poškozen plynovod vedoucí vedle mostu do Heničesku a obyvatelé města tak zůstali bez dodávek. Ukrajinská armáda podle něj vypálila celkem 12 raket a devět jich sestřelila ruská protivzdušná obrana.

Moskvou jmenovaný činitel pak v dalším příspěvku uvedl, že ukrajinské síly zasáhly Čonharský most a obec Čonhar střelami Storm Shadow, přičemž most je poškozen. Saldo hlásí také zásah školy. O úderu na Čonharský most informoval také Ruskem dosazený šéf poloostrova Sergej Aksjonov, podle něhož část vystřelených raket zlikvidovala protivzdušná obrana. Útok si podle něj nevyžádal raněné a poškodil vozovku silničního mostu.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu není možné bezprostředně nezávisle ověřit. Kyjev zatím na tyto informace nereagoval.

Čonharský most, známý jako "brána na Krym", je jedním z několika mostů spojujících Krym s pevninou. Silnice, jejíž je most součástí, vede z Krymu přes Chersonskou oblast dál do Melitopolu v Záporožské oblasti. Moskva v rozporu s mezinárodním právem Krym anektovala v roce 2014.

Ukrajinská armáda podle médií na Čonharský most zaútočila už v červnu. Také tehdy okupační činitelé tvrdili, že Ukrajinci použili rakety Storm Shadow a útok poškodil povrch vozovky mostu.