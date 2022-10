Ukrajinci vystavují na zbrojařském veletrhu v Praze, jednají o spolupráci

Ukrajinský systém bezpilotních letadel či inovační systémy pro dělostřelectvo byly k vidění na zbrojařském veletrhu Future Forces Forum v Praze, který se konal v atmosféře invaze Ruska na Ukrajinu. Ukrajinský pavilon v hale 3 je symbolicky naproti expozici českého ministerstva obrany, se kterým některé firmy jednají o možnosti spolupráce. Blízko dohodě je v Česku zřejmě případná výroba dronů pro vzdušný systém bezpilotních letadel firmy Deviro z města Dnipro.

Při obraně Ukrajiny proti Rusku pomáhá dron Leleka-100 k navádění na cíl a do konce příštího roku má firma pro ukrajinské ozbrojené síly a bezpečnostní složky vyprodáno. Ve vývoji je modernější Leleka-1000, která by mohla mít v budoucnu český motor i některé další díly. Na Ukrajině by mohly pomáhat i české drony. Třeba ty vyvinuté Technickou fakultou Czech University of Life Sciences Prague. Sice se využívají v tzv. precizním zemědělství, ale daly by se zřejmě využít i v obraně. Jde například o autonomní pásový dron Foresthor. Ten by měl sloužit jako nosič čidel pro zjišťování minových polí na Ukrajině. Mezinárodní zbrojařské výstavy se účastnilo přes 200 vystavovatelů z 24 zemí.