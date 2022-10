Ukrajinci vystavují na zbrojařském veletrhu v Praze, jednají o spolupráci

Future Forces Forum začalo 19. října 2022 na výstavišti v pražských Letňanech. Program zahrnuje mezinárodní výstavu obranných a bezpečnostních technologií a odborné panely s vojensko-bezpečnostní tematikou. Potrvá do 21. října.

Praha - Ukrajinský systém bezpilotních letadel či inovační a technologické systémy pro dělostřelectvo jsou k vidění na zbrojařském veletrhu Future Forces Forum v Praze, který se koná v atmosféře invaze Ruska na Ukrajinu. V ukrajinském pavilonu je devět vystavovatelů. Třeba v případě dronů Leleka se jedná o možné výrobě v České republice, uvedl pro ČTK výrobce.

Mezinárodní zbrojařské výstavy se účastní přes 200 vystavovatelů z 24 zemí. Výstava v areálu v Letňanech potrvá do pátku. Ukrajinský pavilon v hale 3 je symbolicky naproti stánku českého ministerstva obrany, s kterým některé firmy jednají o možnosti spolupráce.

Blízko dohodě je v Česku zřejmě případná výroba dronů pro vzdušný systém bezpilotních letadel firmy Deviro z města Dnipro. "Bavíme se o co nejrychlejším zahájení výroby v rámci několika málo měsíců," řekl ČTK Štefan Füle, který ukrajinskému výrobci v Česku pomáhá.

Při obraně Ukrajiny proti Rusku pomáhá dron Leleka-100 k navádění na cíl a do konce příštího roku má firma pro ukrajinské ozbrojené síly a bezpečnostní složky vyprodáno. Ve vývoji je modernější Leleka-1000, která by podle Füleho mohla mít v budoucnu český motor i některé další díly.

Případnou výrobou v Česku by se měla zajistit schopnost produkce dronů v případě jejího narušení na Ukrajině. "A zvýšit produkci pro ukrajinskou armádu a kvalitu dronů, protože předpokládáme, že při výrobě v Česku získáme přístup ke kvalitnějším dílům, z kterých se dron sestavuje," řekl ČTK za výrobce Kosťantyn Dubovskyj. Dodal, že cílem je prodej dronů do zemí EU.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) pro ČTK a Český rozhlas uvedla, že se o podobných věcech s ukrajinskou stranou často jedná. "Je logické, že se ukrajinská strana snaží výrobu přesouvat do jiných zemí. Doufám, že se nám podaří s panem premiérem (Petrem Fialou) na Ukrajinu odjet a máme tam jednání i s mým protějškem panem (Oleksijem) Reznikovem. Je to možnost podpory a náš boj, aby Ukrajina byla zpátky svobodnou zemí," řekla.

Na Ukrajině by mohly pomáhat i české drony. Třeba ty vyvinuté Technickou fakultou České zemědělské univerzity (ČZU). Sice se využívají v tzv. precizním zemědělství, ale daly by se zřejmě využít i v obraně. Jde například o pásový dron Unithor. "Vyvinuli jsme pro něj speciální podvozek, který by mohl sloužit jako nosič senzorů a čidel pro zjišťování minových polí na Ukrajině," řekl Petr Hnízdil, vedoucí vývoje ProLabu z ČZU. Dron Distributhor je podle něj schopen nést tzv. zvláštní náklad, například munici.

S cílem představit své programy komplexní automatizace pro dělostřelectvo přijela do Prahy ukrajinská společnost Antabos LLC. Technologie pomáhají vypočítat ideální úhel střel. "Používá se třeba v bojujících vozech jako třeba Tatra a budeme mluvit o propojení našeho systému i pro samohybné houfnice DANA," řekl za firmu Maksym Hluškov.

V ukrajinském pavilonu je dále firma Twist Robotics vytvářející systémy, které mají pomáhat odolávat elektronickému boji, Ukrajinská asociace obranného a bezpečnostního průmyslu a Národní garda Ukrajiny.

Černochová začátkem října uvedla, že export vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu letos dosáhl 47 miliard korun. Jaký materiál na Ukrajinu odchází ministerstvo z bezpečnostních důvodů nekomentuje. Podle ministryně jde o těžkou techniku, krátké i dlouhé palné zbraně nebo munici. Nejspíše jde i o tanky, vrtulníky, děla nebo raketomety.