Ukrajinci vstoupili do Lymanu, v ulicích se bojuje

Kyjev - Ukrajinští vojáci vstoupili do strategicky důležitého města Lyman na východě Ukrajiny, napsal dnes zpravodajský server Meduza s odvoláním na očité svědky. Ti podle portálu viděli vojáky v "západní polovině města". Vstup vojáků do Lymanu v televizi potvrdil mluvčí východního uskupení ukrajinských vojsk Serhij Čerevatyj, podle kterého se v ulicích bojuje. Na sociálních sítích se objevily i zprávy o dobytí města, ale nebyly potvrzeny z oficiálních zdrojů.

Ukrajinská média ukázala záběry vojáků vztyčujících u vjezdu do Lymanu ukrajinskou vlajku. Video podle listu Ukrajinska pravda zveřejnil šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. "1. října jsme rozvinuli naši státní vlajku a vztyčujeme ji na našem území v Lymanu. Vše bude Ukrajina," říkají vojáci. Sám Jermak se zdržel komentáře.

"Pokud Lyman ovládne ukrajinská armáda, bude to první město v Doněcké oblasti, které se podařilo osvobodit poté, co Rusko ohlásilo anexi regionu," upozornila ruská redakce BBC.

Uvedla, že vztyčování vlajky se odehrálo na Petropavlovské ulici, představující severní vstup do města. V tomto směru ukrajinské jednotky dříve osvobodily ves Drobyševe. Jiný snímek pak zachycuje ukrajinské vojáky na mostu přes železniční trať na jižním okraji Lymanu, ze strany od osvobozené obce Jampil.

Na ruských sociálních sítích se podle BBC už objevily zprávy, že ruské jednotky možná město opustily, aby se dostaly z obklíčení.

V Lymanu podle dřívějších vyjádření ukrajinských představitelů mohlo v ukrajinském obklíčení uvíznout několik tisíc ruských vojáků.

Obklíčení "více než 5000 ruských vojáků" v Lymanu ohlásil podle ukrajinských médií gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj, podle kterého tito vojáci prosili o svolení stáhnout se, ale ruské velení je odmítlo.

"Ruské uskupení je obklíčeno," prohlásil dnes dopoledne mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj. V obklíčení se nachází asi 5000-5500 nepřátel, odhadl, ale připustil, že kvůli vysokým ztrátám i neúspěšným pokusům probít se z obklíčení může být tento počet nižší. "Někteří se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila," upozornil Čerevatyj.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč tvrdil, že v obklíčení se podle různých zdrojů mohlo ocitnout od 2500 do 5000 vojáků. Připustil ovšem, že situace se neustále mění a přesné informace ohledně Lymanu chybějí.

Ukrajinské velení neohlásilo dobytí obce Torske, o kterou se podle zpráv z obou stran ještě bojuje. Pokud ukrajinská armáda tuto ves obsadí, pak se ruští vojáci v Lymanu ocitnou v úplném obklíčení, poznamenala dříve BBC

"Jsme v obklíčení. Prostě volám, abych se rozloučil," říká nejmenovaný ruský voják své ženě v odposlechnutém telefonátu, jehož nahrávku zveřejnila ukrajinská rozvědka. Vojáka, který i přes zákaz používání mobilních telefonů zavolal, se žena ptá, zda dostali rozkaz zemřít, a pak se jej pokouší uklidnit.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na dnešek uvedl, že Ukrajina ve válce proti Rusku převzala iniciativu a dosahuje výrazných výsledků. Konkrétně se zmínil o úspěších právě u Lymanu.

Pád Lymanu, který Rusko využívá jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti, by znamenal výrazný problém pro plány Kremlu ovládnout celý průmyslový region Donbas, poznamenala agentura Reuters. Ruské síly se podle ní potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších porážek na Ukrajině, a to den poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi dalších ukrajinských území.

Server Meduza předpověděl, že pád Lymanu povede z ruského pohledu k ohrožení sousední Luhanské oblasti. Na tento úsek bude muset ruské velení přesunout silné zálohy, které nejspíše chtělo využít na jihu Ukrajinu. Pokud by Moskva takový přesun neučinila, mohla by ztratit značnou část Luhanské oblasti, soudí server Meduza.