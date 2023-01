Ukrajinci v Německu slaví Vánoce

Lidé, kteří utekli před ruskou agresivní válkou, jsou doma na Ukrajině. Tisíce z nich o víkendu slavily Vánoce v Hesensku daleko od svých domovů. Ve Frankfurtu se sešlo více než 100 lidí na bohoslužbě, zapálili svíčky a společně se modlili. Podle církevního kalendáře se na Ukrajině i jinde slaví Štědrý den 7. ledna.

Vánoce jsou svátky lásky, naděje a vykoupení. "To je přesně to, co nyní v těchto těžkých časech války potřebujeme," řekl ve Frankfurtu kněz Ukrajinské pravoslavné církve Petro Bokanov. Lidé, kteří uprchli z Ukrajiny, potřebují podporu, řekl. Část jejich srdce a duše zůstala v jejich vlasti. "Je to hluboká rána." Mnozí z nich už nemají domov, protože je buď obsazený, nebo zničený.

Katolická humanitární organizace Caritas International uvedla, že ruské útoky na infrastrukturu na Ukrajině by mohly přinutit k útěku další lidi. Podle Úřadu OSN pro uprchlíky žije v evropských zemích téměř osm milionů Ukrajinců jako uprchlíci.