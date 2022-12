Ukrajinci se na jaře pokusili zabít šéfa ruského generálního štábu, řekl činitel

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu (vlevo) a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov na velitelství ruských sil zapojených do "speciální operace na Ukrajině", 16. prosince 2022.

Kyjev - Ukrajinská armáda se pokusila zabít náčelníka ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, když byl na jaře v ukrajinském městě Izjum v době, kdy ho okupovala ruská vojska. V rozhovoru s advokátem a novinářem Markem Fejginem to řekl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kancelář Oleksij Arestovyč. List The New York Times (NYT) informoval, že se Američané pokusili Ukrajincům útok na Gerasimova rozmluvit v obavách z eskalace konfliktu, který rozpoutala Moskva.

"Gerasimov byl v Izjumu a my jsme pálili po Gerasimovi," řekl Arestovyč, podle něhož tato situace nastala přibližně ve druhé polovině dubna nebo v květnu. Izjum, který se nachází v Charkovské oblasti na východě země, ruské invazní síly okupovaly přibližně od začátku dubna do první poloviny září.

Ukrajinská armáda podle Arestovyče zasáhla štáb, kde se Gerasimov nacházel, a zničila ho. Zemřela přitom řada ruských důstojníků a strážců. "Stihl odjet o něco dříve," dodal Arestovyč na adresu náčelníka ruského generálního štábu.

Americký deník The New York Times nyní zveřejnil materiál, ve kterém na základě rozhovorů, dokumentů či tajných invazních plánů podrobně popisuje chyby, kterých se Moskva podle listu dopustila při své vojenské agresi vůči sousední zemi. Zmiňuje tam rovněž to, že Gerasimov se koncem dubna rozhodl potají odcestovat na frontu.

Američtí činitelé deníku sdělili, že se to dozvěděli, ale informaci před Ukrajinci zatajili, protože se obávali, že na něj zaútočí. Zabití Gerasimova by podle nich mohlo prudce eskalovat konflikt, a přestože Američané byli odhodláni Ukrajině pomoci, nechtěli rozpoutat válku mezi Spojenými státy a Ruskem, píše list.

Ukrajinci se nicméně o Gerasimových plánech stejně dozvěděli. Po konzultaci s Bílým domem požádali vysocí američtí představitelé Ukrajince, aby útok odvolali. Udělali to ale pozdě, ukrajinští vojenští představitelé Američanům řekli, že na generála už zaútočili. Podle amerického listu tehdy zemřely desítky Rusů a ruští vojenští představitelé následně omezili své návštěvy na frontě.