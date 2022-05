Ukrajinci sbírají těla mrtvých ruských vojáků ve snaze vyměnit je za zajatce

Kyjev - Ukrajinci sbírají těla mrtvých ruských vojáků roztroušená v troskách ještě nedávno okupovaných vesnic a městeček a používají všechno od DNA po tetování, aby je identifikovali. Doufají, že mrtvé vymění za válečné zajatce v ruském zajetí, napsala agentura Reuters.

Dobrovolníci v Charkovské oblasti na severovýchodě země, odkud se ruské jednotky stáhly v uplynulých týdnech, pomohli armádě shromáždit v osvobozených vesnicích více než šest desítek těl. Uložili je do chladírenského železničního vagonu.

Těla se někdy používají k výměně za zajatce a jindy k výměně za mrtvé Ukrajince, řekl agentuře Reuters Anton Ivannykov z ukrajinských ozbrojených sil, který tyto aktivity koordinuje. Těla vojáků s vysokou hodností mohou být pro případnou výměnu mimořádně cenná.

"Sbíráme všechny doklady, všechny platební karty. Cokoliv, co by nám mohlo pomoci s identifikací mrtvého," řekl Ivannykov. "V budoucnu se tak dozvíme, kteří vojáci, z které brigády byli v této oblasti a poslouží to k výměně," dodal. Vlak těla později odveze do Kyjeva, kde působí tým vyjednávající o výměnách.

Ve vsi Mala Rohaň ve východním sousedství Charkova dobrovolníci vytahovali těla dvou ruských vojáků pomocí lan z šachty mezi domy silně poškozenými po ostřelování. Minimálně jeden z nich měl svázané ruce, což může podle Ivannykova znamenat, že šlo o potrestaného dezertéra. Reuters podotýká, že jeho reportéři nebyli schopni ověřit, za jakých okolností vojáci zemřeli.

Dobrovolníci těla zabalili do bílých igelitových plachet a donesli do čekající sanitky. Další tělo vykopali z mělkého hrobu označeného provizorní kartonovou tabulkou s nápisem, že "zde byl pohřben ruský okupant" a se jménem dotyčného vojáka a datem pohřbu. Čtvrté tělo vytáhli ze sklepa pod domem jisté ženy. Voják zůstal sám, když se jeho druzi stáhli, tvrdí Ivannykov. "Nejspíš se sám zastřelil," říká. Šlo o dvanáctého mrtvého, kterého dobrovolníci v Malé Rohani našli během tří dnů.

Ruské ministerstvo neodpovědělo na žádost o reakci na tvrzení, že ruští vojáci mohli být zastřeleni za trest kvůli dezerci. Bez odpovědi nechalo i otázku, zda uvažuje o možné výměně těl mrtvých ruských vojáků za ukrajinské válečné zajatce.

Moskva invazi na Ukrajinu nazývá speciální vojenskou operací s cílem svého souseda odzbrojit a zbavit zemi údajných nacistů. Ukrajina hovoří o bezdůvodné a neopodstatněné vojenské agresi a opakuje, že pro Rusko nikdy hrozbu nepředstavovala.