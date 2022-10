Ukrajinci postupují k Chersonu, gubernátor požádal Moskvu o pomoc při evakuaci

Kyjev - Po ústupu ruských vojsk v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny o asi o 20 kilometrů na počátku října se okupační úřady nejspíše připravují na to, že se boje s ukrajinskými jednotkami přenesou přímo do ulic Chersonu. Ve svém v pravidelném přehledu to uvádí britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky. Chersonský gubernátor požádal Moskvu o pomoc při evakuaci obyvatel.

Ruské síly se po vzpomínaném ústupu pravděpodobně pokoušejí upevnit novou frontovou linii západně od vesnice Mylove. Podél této linie pokračují těžké boje, a to zejména na západním konci, kde ukrajinský postup znamená, že ruské křídlo již není chráněno řekou Inhulec. Velkou část ruských vojsk na této frontové linii představují oslabené výsadkové jednotky.

V posledních dnech ruské okupační úřady pravděpodobně nařídily připravit evakuaci některých civilistů z Chersonu. Nejspíše předpokládají, že se boje přenesou přímo do města Cherson, upozornilo ministerstvo.

Cherson, ležící u ústí Dněpru do Černého moře, měl před válkou přibližně 280.000 obyvatel. Stal se prvním velkým ukrajinským městem, kterého se Rusové zmocnili po vpádu na Ukrajinu z 24. února.

Ukrajinské jednotky během uplynulých 24 hodin zabily 420 ruských vojáků a zničily šest vrtulníků, šest tanků a 33 dronů, hlásí ukrajinský generální štáb. Celkové ztráty Ruska ve válce, která dnes pokračuje 232. dnem, odhadl na 63.800 vojáků, 2511 tanků, 5167 obrněných vozidel, 1556 děl, 357 raketometů, 183 protileteckých zbraní, 268 letadel, 240 vrtulníků, 1182 dronů a 316 střel s plochou dráhou letu.

Generální štáb ve své svodce také uvedl, že ruské jednotky v Donbasu na východě země dostaly rozkaz načas přestat útočit. Důvodem má být podle ukrajinského velení špatná morálka jednotek, časté případy dezercí zmobilizovaných vojáků a neplnění rozkazů.

Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

Chersonský gubernátor požádal Moskvu o pomoc při evakuaci obyvatel

Ruskem dosazený gubernátor Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny Volodymyr (Vladimir) Saldo dnes požádal ruské vedení, aby pomohlo s odjezdem obyvatel této nedávno anektované oblasti do bezpečnějších regionů Ruska. Uvedla to ruská agentura Interfax. Cherson čelí prakticky každodennímu ostřelování ze strany postupujících ukrajinských vojsk.

"Navrhli jsme všem obyvatelům Chersonské oblasti, aby si - pokud si to přejí - zajistili bezpečnost před následky raketových útoků a odjeli do jiných regionů. Především jde o naše sousedy: Krym, Rostovskou oblast, Krasnodarský kraj, Stavropolský kraj. Vezměte svoje děti a odjeďte. Obracím se na vedení země, chci požádat o pomoc při organizaci," řekl gubernátor.

Saldo v minulosti býval starostou Chersonu a ukrajinským poslancem. Jeho krajané, věrní Kyjevu, jej pokládají za zrádce a kolaboranta, odboj se pokusil o jeho likvidaci. Minulý měsíc se dokonce v ruských médiích objevily zprávy o Saldově otravě a smrti, které se ale nepotvrdily. Ukrajinské úřady jej stíhají za vlastizradu, Evropská unie a Spojené státy na něj uvalily sankce.

