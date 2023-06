Ukrajinci pokračují v protiofenzivě, Rusové se pokusili o útok u Kreminny

Kyjev - Ukrajinské síly pokračují v ofenzivě proti ruské armádě na východě země a daří se jim v důležitých oblastech postupovat vpřed. Ve své pravidelné zprávě to dnes uvedla britská vojenská rozvědka. Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat sdělil, že ruské útoky ze vzduchu byly v sobotu méně početné, podle něj zasáhly Záporožskou oblast střely S-300. Při útoku na Vuhledar zahynul jeden civilista, uvedl šéf oblastní správy Doněcké oblasti Pavlo Kyrylenko.

"Ukrajinské síly využívají zkušenosti z prvních dvou týdnů protiofenzivy, aby vylepšily taktiku pro útoky na dobře připravenou ruskou obranu v týlu. Ukrajinským jednotkám se daří pozvolný, nicméně plynulý postup v klíčových oblastech," uvádí britská rozvědka. Podle ní se Rusové v Luhanské oblasti pokusili o útok u Kreminny, Ukrajinci průlomu zabránili.

"Bylo to relativně klidné, nepřítel použil různé druhy zbraní. Je zjevné, že o den dříve jsme zažili příval střel - z různých směrů na naši zemi mířilo přes 50 projektilů. Tentokrát použili pouze S-300 v Záporožské oblasti," sdělil podle serveru Ukrinform mluvčí letectva Ihnat.

Šéf místní oblastní správy v Charkovské oblasti Oleh Syněhubov na telegramu napsal, že ruské jednotky ostřelovaly například obce Dvorična, Kyslivka, Berestove, Kozača Lopaň nebo Masjutivka. V Dněpropetrovské oblasti ruské jednotky útočily na Nikopol a zranily jednoho civilistu, uvedl oblastní šéf Serhij Lysak. Při ostřelování zahynul jeden člověk v Chersonu na jihu Ukrajiny, uvedl oblastní gubernátor Oleksandr Prokudin.

Německo dodá Ukrajině dalších 45 protivzdušných systémů



Německo dodá do konce roku Ukrajině dalších 45 samohybných protivzdušných systémů Gepard. V dnes zveřejněném rozhovoru s listem Welt am Sonntag to řekl zástupce ministerstva obrany Christian Freuding, který má na starosti koordinaci pomoci Ukrajině v její obraně proti ruské agresi.

Německo podle Freudinga už Ukrajině 34 tanků Gepard předalo, 15 dalších Kyjev dostane v nadcházejících týdnech. "Navíc chceme do konce roku ve spolupráci s USA dodat ještě dalších 30 gepardů," dodal. Podle stanice Deutsche Welle je systém Gepard vhodný především k ochraně kritické infrastruktury. Může ale ničit i cíle, například letadla a helikoptéry, letící ve výšce až 3500 metrů. Ukrajině již dodané gepardy pomáhají mimo jiné při sestřelování dronů íránské výroby Šáhed-136. Navzdory tomu, že spojenci "dělají, co mohou", je protiletecká obrana podle generála bundeswehru Freudinga nadále slabým místem aktuální ukrajinské protiofenzivy. Kromě systémů Gepard by ji měly posílit také komplety protivzdušné obrany Iris-T SLM, které mají podle Freudinga "téměř stoprocentní" úspěšnost. Dva z těchto německých systémů jsou už na Ukrajině. "Dva další budou následovat ještě letos, čtyři další v roce 2024," řekl německý generál. Freuding koordinuje německou pomoc Ruskem napadené Ukrajině, stojí ale i v čele nového plánovacího štábu, který vznikl na německém ministerstvu obrany. Jeho cílem podle něj je, aby Německo mělo "ozbrojené síly, které jsou schopny okamžitého nasazení a jsou připravené na válku".