Ukrajinci podle USA na jihu znatelně postoupili

Kyjev/Washington - USA v posledních třech dnech pozorují znatelný postup ukrajinské armády na jihu Ukrajiny, sdělil dnes podle agentury AFP bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. Ukrajinským vojskům se podařilo na jižní frontě prorazit první ruskou obrannou linii, takzvanou Surovikinovu linii, uvedl ve své analýze server BBC News.

Kirby, admirál ve výslužbě, dnes odmítl často se objevující kritiku Západu, že ukrajinská protiofenziva je příliš pomalá. "Žádný objektivní pozorovatel protiofenzivy by nemohl říci, i kdyby nebral v potaz posledních 72 hodin, že (Ukrajinci) neudělali pokroky," podtrhl Kirby a varoval před kritikou "z gauče".

Experti upozorňují, že Ukrajinci jsou v extrémně těžké pozici. Musejí totiž překonat ruské dopředu zbudované obranné linie a hustá minová pole, aniž by se mohli spolehnout na podporu letectva, poněvadž se jim nedostává moderních armádních letounů.

Také podle hodnocení BBC postup ukrajinské armády na jihu zrychlil. Zatímco dříve se ukrajinská vojska přibližovala směrem ke strategickému Tokmaku v Záporožské oblasti o stovky metrů denně nebo i méně, za posledních několik dní Ukrajinci postupují rychlostí dva až tři kilometry za den, napsala BBC.

Surovikinovu obrannou linii (nazvanou podle generála Sergeje Surovikina, který do letošního ledna velel ruským vojskům na Ukrajině), se soudě podle satelitních snímků podařilo prorazit ve dvou úsecích, a to v oblasti vesnice Verbove. Ta leží u vesnice Robotyne, z níž se Rusové stáhli před několika dny. Obrat podle BBC nastal poté, co se Ukrajincům podařilo prokousat takzvanou ruskou podpůrnou zónou s obrovským počtem min. Těch podle odhadů bylo až 45.000 na kilometr čtvereční.

Ruská vojska posílají na jih Ukrajiny posily, uvedl podle stanice ERR šéf estonské vojenské rozvědky Margo Grosberg. Podle něj ruské velení do oblasti vyslalo jednotky Pskovské výsadkové divize, které byly dříve u Bachmutu, a také jednotky stažené od Lymanu na východě Ukrajiny.