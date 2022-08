Ukrajinci ostřelují ruské pozice na jihu země, Rusové v reakci mění pozice

Kyjev - Ukrajinské síly pokračují v ničení ruských logistických tras, záloh a velitelských stanovišť, oznámilo Jižní velitelství ukrajinských sil. Ruské síly v reakci na novou protiofenzivu na jihu Ukrajiny upravují své pozice a z Krymu a Melitopolu přesouvají konvoje vojenské techniky, uvádí analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). Nová ukrajinská ofenziva podle ISW patrně mění priority na celém bojišti.

"Během bojového dne naše rakety a dělostřelecké jednotky ostřelovaly čtyři velitelské pozice nepřátelských jednotek a čtyři dopravní tepny," citoval dnes Jižní velení ukrajinských sil ruskojazyčný server BBC. Palbu ukrajinské síly zaměřily na mosty v okupované Chersonské oblasti a podle velení je poškodily tak, aby co nejvíce omezily jejich použití.

Ukrajinské letectvo udeřilo na 16 ruských opěrných bodů, skladů munice a míst, kde Moskva shromažďuje jednotky, zbraně a další vybavení.

Informace poskytnuté jednou z bojujících stran v době konfliktu nelze nezávisle ověřit.

O vyřazení mostů v Chersonské oblasti z provozu informuje v nové analýze i ISW, podle kterého Ukrajinci rovněž útočí na pontonové přívozy přes Dněpr. Ukrajinské i ruské zdroje podle analytiků informovaly o tom, že ukrajinské síly zasáhly pontonový most vystavěný ruskými jednotkami nedaleko významného Antonivského silničního mostu.

Antonivskyj most pro Rusy představoval důležitou zásobovací trasu a umožňoval jim přístup na území, jež okupují na západním břehu řeky Dněpr. V uplynulých týdnech ho ale opakovaně zasáhly ukrajinské síly a ruská vojska i místní obyvatelé byli po jeho zničení odkázáni na přívozy.

Ukrajinská protiofenziva, kterou Kyjev bez větších detailů oznámil na začátku tohoto týdne, si podle ISW jako ucelený proces vyžádá delší čas. Kreml pravděpodobně využije prodlevy mezi vyhlášením protiofenzivy a zpětným dobytím města Cherson i taktickým mlčením Kyjeva o aktivitách jeho jednotek k tomu, aby ukrajinský postup vykreslil jako neúspěšný, píše ISW.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už dříve uvedl, že nikdo zodpovědný o vojenských plánech Kyjeva neprozradí nic konkrétního. Ruským vojákům doporučil z okupovaných území utéct.

