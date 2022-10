Ukrajinci odhadují, že v Lymanu obklíčili tisíce ruských vojáků

Kyjev - Ukrajinské jednotky na východě Ukrajiny obklíčily město Lyman, kde se v obklíčení ocitlo asi 5000-5500 nepřátel, uvedl mluvčí východního uskupení ukrajinských sil Serhij Čerevatyj. Připustil podle agentury Reuters, že počet Rusů může být nižší kvůli ztrátám a pokusům prorazit z obklíčení. Obklíčení "více než 5000 ruských vojáků" v Lymanu ohlásil podle ukrajinských médií také gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj.

"Ruští vojáci s posádkou v Lymanu prosili své velení, aby jim dovolilo se stáhnout, ale odmítli je. V obklíčení je víc než 5000 ruských vojáků," prohlásil Hajdaj podle serveru RBK Ukrajina. Rusové mají podle něj nyní jen tři možnosti: pokusit se prodrat z obklíčení, vzdát se do zajetí, nebo zahynout. Ústupové a zásobovací cesty jim totiž ukrajinské síly již odřízly.

"Někteří se vzdávají, mají hodně zabitých a zraněných, ale operace ještě neskončila," upozornil mluvčí Čerevatyj.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč tvrdí, že v obklíčení se podle různých zdrojů mohlo ocitnout od 2500 do 5000 vojáků. Připustil, že situace se neustále mění a přesné informace ohledně Lymanu chybějí. Ani se neví, zda je město úplně obklíčeno či zda Rusové ještě mají možnost ústupu, uvedl Arestovyč podle ruské redakce BBC.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na dnešek uvedl, že Ukrajina ve válce proti Rusku převzala iniciativu a dosahuje výrazných výsledků. Konkrétně se zmínil o úspěších právě u Lymanu.

Pád Lymanu, který Rusko využívá jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti, by znamenal výrazný problém pro plány Kremlu ovládnout celý průmyslový region Donbas, poznamenala agentura Reuters. Ruské síly se podle ní potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších porážek na Ukrajině, a to den poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi dalších ukrajinských území.