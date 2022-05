Ukrajinci nemají jinou alternativu, než bojovat a vyhrát, řekl Zelenskyj

Kyjev - Ukrajinci nemají jinou alternativu, než bojovat a vyhrát, řekl v pravidelném nočním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nejhorší situace je podle něj v těchto dnech na Donbasu a nadcházející týdny války budou těžké. Rusové se snaží zničit co nejvíce lidských životů a infrastruktury, řekl Zelenskyj po třech měsících od začátku ruské invaze na Ukrajinu.

"Celkem od 24. února ruská armáda provedla na Ukrajinu 1474 raketových úderů, přičemž použila 2275 různých střel. Naprostá většina z nich mířila na civilní objekty. Za necelé tři měsíce došlo k více než 3000 náletů ruských letadel a vrtulníků," řekl Zelenskyj a zopakoval svůj požadavek na další dodávky zbraní od spojenců.

Hlavním terčem ruských úderů jsou obce Bachmut v Doněcké oblasti a Popasna a Severodoněck v Luhanské oblasti. "Nikdo nezničil Donbas tak, jak to nyní dělá ruská armáda," zdůraznil prezident.

Zelenskyj také oznámil, že v pondělí večer podepsal dekret, kterým udělil státní vyznamenání 161 vojákům ozbrojených sil Ukrajiny; 42 z nich ho dostalo posmrtně.

Ukrajinská první dáma Olena Zelenská v pondělí představila národní program psychologické pomoci pro lidi zasažené válkou. Na programu se bude podílet Světová zdravotnická organizace (WHO), informovala o tom stanice CNN.

Příměří bez stažení ruských vojsk by protáhlo válku na roky, řekl Podoljak

Příměří, které by neprovázelo stažení ruských jednotek z Ukrajiny, by vedlo k prodloužení probíhajícího konfliktu o několik let, uvedl poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Odložení války by dalo Rusku čas na shromáždění zdrojů a obnovení útoků na Ukrajinu s novou vervou, řekl Podoljak podle agentury Unian.

Svět podle Podoljaka ještě stále plně nepochopil, co je Rusko zač a proto má tendenci doufat v navázání předválečných obchodních vztahů a partnerství. Mezitím ovšem pracuje ruská lobby, která prosazuje zájmy Moskvy na mezinárodních trzích.

"Je nemorální dělat jakékoliv ústupky po tom, co jsme viděli, co se stalo u Kyjeva, v Mariupolu nebo na východě Ukrajiny," řekl Podoljak.

Autor slavné věty z ukrajinského Hadího ostrova se dostal z ruského zajetí

Ukrajinského pohraničníka z Hadího ostrova, který proslul na začátku ruské invaze svojí nevybíravou větou na adresu posádky ruské válečné lodi, se podařilo vysvobodit z ruského zajetí, napsal web Ukrajinska pravda. O návratu autora věty domů ze zajetí média informovala již dříve, mezitím se ale ukázalo, že slavná slova pronesl ve skutečnosti někdo jiný.

Autor slavné věty byl v ruském zajetí měsíc a půl, řekl ve vysílání ukrajinské televize velitel pohraniční stráže na Hadím ostrově Bohdan Hockyj. Neupřesnil ale, kdy se jeho podřízený dostal na svobodu.

Pohraničníkovu identitu úřady nezveřejňovaly, aby mu neuškodily během toho, co byl v zajetí, vysvětlil mluvčí pohraniční služby Andrij Demčenko. Jméno má zůstat ještě nějakou dobu vzhledem k "určitým okolnostem" veřejnosti skryto, přestože pracovník pohraniční služby je nyní v bezpečí, doplnil Demčenko. Média dříve chybně připsala autorství věty vojákovi námořní pěchoty Romanu Hrybovovi, připomněla Ukrajinska pravda.

Na Hadí ostrov v Černém moři zaútočili v první den invaze ruští vojáci, kteří z křižníku Moskva Ukrajince vyzývali, aby složili zbraně, a představili se přitom jako "ruská válečná loď". Pohraničník na výzvu podle nahrávky odpověděl: "Ruská válečná lodi, jdi do prdele." Jeho slova, která zaujala celý svět, se od té doby stala oblíbeným heslem symbolizujícím odpor proti ruské invazi. Na Ukrajině se od poloviny dubna prodávala poštovní známka, která je inspirována právě pohraničníkovým příběhem. V mnohých městech včetně Kyjeva stáli lidé v dlouhých frontách, aby si mohli známku koupit.

