Ukrajinci i proruští separatisté hlásí oběti ostřelování z řad civilistů

Kyjev/Doněck - Osm lidí zemřelo a čtyři utrpěli zranění při ruském ostřelování města Toreck v Doněcké oblasti. Pravděpodobně dělostřelecký granát tam dnes zasáhl skupinu lidí čekajících na zastávce veřejné dopravy, uvedl gubernátor Pavlo Kyrylenko. Mezi zraněnými jsou podle něj tři děti. Pět obětí z řad civilistů hlásí také proruští separatisté v Doněcku. Zprávy nebylo možné bezprostředně ověřit.

Ostřelování poškodilo také kostel a zranilo místního kněze a poškodilo okolní výškové obytné budovy, uvedl Kyrylenko a vyzval zbývající obyvatele Doněcké oblasti k neprodlené evakuaci. "Apeluji na všechny obyvatele oblasti: Nedělejte ze sebe ruský cíl. Zavčas se evakuujte!" dodal Kyrylenko.

V Doněcké oblasti v současnosti Ukrajinci i Rusové hlásí těžké boje, především u regionální metropole Doněcku. Ruské síly se pokusily vytlačit ukrajinské obránce z předměstí Doněcku, informovala agentura DPA s odvoláním na vojenské zdroje obou stran.

Doněck se od roku 2014 nachází pod kontrolou proruských separatistů, velká část stejnojmenné oblasti je však nadále v držení Ukrajiny.

V noci na dnešek se bojovalo především o obec Pisky, která leží západně od bývalého doněckého letiště a která od roku 2015 tvoří opěrný bod ukrajinské armády. Separatisté již ohlásili její obsazení.

Terčem ruského ostřelování se staly také vesnice Marijinka a Krasnohorivka jihozápadně od Doněcku a rovněž centrum města Avdijivka. Ofenzíva má podle DPA ulevit Doněcku, který v poslední době opakovaně ostřelovalo ukrajinské dělostřelectvo.

Představitelé doněckých separatistů uvedli, že při dnešním ukrajinském ostřelování zahynulo nejméně pět lidí a šest jich bylo zraněno. Záběry na sociálních sítích podle agentury Reuters ukazují těla, některá roztrhaná na kusy, ležící u silnice v centru Doněcku a chodník potřísněný krví.

Ruské jednotky se kromě toho nadále pokoušejí prolomit ukrajinskou obrannou linii kolem aglomerace Slovjansku a Kramatorsku v Doněcké oblasti. Podle ukrajinského generálního štábu pokračují boje také jihovýchodně od důležitého dopravního uzlu Bachmutu.

Rusko pokračuje i v raketových útocích na velká ukrajinská města. V noci na Charkov na severovýchodě země dopadly čtyři rakety. Na jihu se cílem ruského útoku stal opět Mykolajiv. Podle předběžných informací bylo poškozeno několik obytných budov, útok si zřejmě nevyžádal žádné oběti na životech ani zraněné.

Libanonský Tripolis opustila loď s obilím, které podle Kyjeva Rusko ukradlo

Syrská loď, jež podle Kyjeva veze ječmen a mouku, které Rusko ukradlo na okupované Ukrajině, dnes opustila libanonský přístav Tripolis a míří do Sýrie. S odkazem na úřadujícího libanonského ministra dopravy o tom informuje agentura Reuters.

Syrská loď Laodicea zakotvila v Tripolisu minulou středu. Podle ukrajinského velvyslanectví v Bejrútu veze 5000 tun ječmene a stejné množství mouky, které ruské síly ukradly z ukrajinských skladů.

Rusko a turecká obchodní společnost již minulý týden zprávu o kradeném obilí dopraveném do Libanonu popřely. Zatímco Ruské velvyslanectví v Bejrútu uvedlo, že "nemá informaci o syrské lodi nebo nákladu dopraveném do Libanonu soukromou společností", obchodní společnost Loyal Agro Co se sídlem v Turecku oznámila, že ječmen a mouka v lodi kotvící v Libanonu nebyly Ukrajině ukradeny, nýbrž pocházejí z Ruska.

Libanonský soud původně rozhodl o zadržení plavidla, ve středu večer byl ale příkaz zrušen.

Rusko nesmí zvítězit ve válce na Ukrajině, prohlásil Stoltenberg

Válka na Ukrajině je pro Evropu nejnebezpečnějším okamžikem od druhé světové války a Rusko v ní nesmí zvítězit. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Aby Severoatlantická aliance a její členské země zabránily Moskvě ve vítězství, budou muset ještě dlouho podporovat Ukrajinu zbraněmi a další pomocí, uvedl Stoltenberg. "Je v našem zájmu, aby tento typ agresivní politiky neuspěl," řekl Stoltenberg ve svém projevu v rodném Norsku.

Stoltenberg označil invazi, kterou Moskva nazývá "zvláštní vojenskou operací", za útok na současný světový řád. NATO podle něj musí zabránit rozšíření války. "Jedná se o nejnebezpečnější situaci v Evropě od druhé světové války," dodal.

"Pokud prezidenta (Vladimira) Putina jen napadne udělat něco podobného zemi NATO, jako udělal Gruzii, Moldavsku nebo Ukrajině, pak se do toho okamžitě zapojí celá Severoatlantická aliance," uvedl Stoltenberg.