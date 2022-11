Ukrajinci dál odrážejí útoky v Donbasu a působí Rusům ztráty, tvrdí Kyjev

Kyjev - Ukrajinští vojáci za uplynulých 24 hodin odrazili ruské útoky u 11 obcí v Doněcké a Luhanské oblasti v Donbasu na východě země a způsobili nepříteli ztráty ostřelováním ruských sil v Záporožské oblasti na jihu Ukrajiny, uvedl ráno ukrajinský generální štáb. Válka Ruska proti Ukrajině pokračuje už více než devět měsíců. Rusové každým dnem na frontě přicházejí o počet mužů odpovídající síle praporu, podotkl Oleksij Arestovyč, poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách ověřit z nezávislých zdrojů.

"Dokonce i v případech, kdy intenzivnost bojů klesá, ruská vojska na Ukrajině denně přicházejí o 400 až 600 zabitých a zraněných vojáků. V případě aktivních bojů je zabitých a raněných u ruských vojsk až tisíc za den," řekl Arestovyč podle agentury Unian.

V Armjansku na anektovaném Krymu dnes spustila palbu protivzdušná obrana, uvedl podle ruských médií starosta města, ležícího na Perekopské šíji, spojující poloostrov s pevninou. Bližší podrobnosti nejsou známy, v nedávné minulosti se ruská letiště, námořní základna či muniční sklady na Krymu staly terčem útoku ukrajinský dronů.

Ruský list Kommersant připomněl, že úřady posilují u Armjansku opevnění, ale šéf správy Krymu Sergej Aksjonov jako lživé odmítl pověsti o evakuaci města, které má asi 20.000 obyvatel. Tyto fámy podle Aksjonova šíří ukrajinské tajné služby, aby destabilizovaly situaci na poloostrově.

Britský ministr obrany Ben Wallace vybídl Ukrajince, ať zachovají tempo své protiofenzívy a pokračují v útocích na ruská vojska i v zimních podmínkách. "Vzhledem k převaze, kterou mají Ukrajinci ve výcviku se zbraněmi i kvalitě sil oproti demoralizovaným, špatně vycvičeným a špatně vybaveným Rusům, je v zájmu Ukrajiny zachovat tempo i v zimě," řekl Wallace portálu The Daily Beast s tím, že jde o radu, kterou dal ukrajinským kolegům. Poukázal také na to, že ukrajinská armáda dostala od mezinárodního společenství 300.000 souprav vybavení vhodného do polárních podmínek, zatímco Moskva posílá na bojiště jednotky nezaopatřené stravou, ani zimním vybavením. "Jen země, která se nestará o své lidi, může poslat 100.000 svých občanů, aby buď zahynuli, utrpěli zranění, anebo dezertovali," dodal.