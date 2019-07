Ukrajinci budou hlasovat o novém složení parlamentu

Kyjev - Na Ukrajině se dnes v 7:00 SELČ otevřou volební místnosti, v nichž voliči rozhodnou o novém složení jednokomorového parlamentu. Velkým favoritem voleb je strana Sluha národa prezidenta Volodymyra Zelenského, která ve všech dosavadních průzkumech překonávala své soupeře o desítky procent.

S jistotou by měla do parlamentu projít proruská Opoziční platforma, které průzkumy přisuzovaly kolem deseti procent získaných hlasů. Ve sněmovně, která má 450 křesel, by ještě měli zasednout poslanci Evropské solidarity exprezidenta Petra Porošenka, strany Hlas populárního rockera Svjatoslava Vakarčuka a politické formace Vlast expremiérky Julije Tymošenkové.

Kromě jasného vítězství prezidentské strany Sluha národa si ale sociologové netroufají na přesnější prognózy. Na Ukrajině platí poměrně komplikovaný volební systém, v němž polovinu mandátů volí občané podle stranických seznamů a o druhou polovinu se utkají často nezávislí kandidáti v jednomandátových volebních obvodech. Výsledky mohou přinést četná překvapení.

Volební urny se uzavřou po dvanácti hodinách hlasování, první předběžné výsledky lze podle médií očekávat asi hodinu před půlnoci SELČ.