Ukrajina znovu prošetří kauzu Bidena, Trump svůj postup dál hájí

Washington - Ukrajinská prokuratura oznámila, že znovu prošetří kauzu plynárenské firmy Burisma Group, v níž svého času působil i syn bývalého amerického viceprezidenta Hunter Biden. Právě kvůli tomuto případu hrozí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ústavní žaloba, kterou na něj chtějí podat opoziční demokraté. Ti totiž tvrdí, že Trump v telefonátu s novým ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským vyvíjel na Kyjev nátlak, aby syna jeho politického rivala z řad demokratů vyšetřoval. Šéf Bílého domu se dnes znovu hájil a řekl, že mu šlo o vyšetřování korupce, nikoli o politiku.

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Rjabošapka dnes oznámil, že jeho úřad znovu prověří všechny odložené případy, včetně kauzy firmy Burisma Group, v jejímž vedení syn Joea Bidena od roku 2014 působil. Zároveň však prokurátor uvedl, že nemá žádné informace, které by ho vedly k názoru, že se Hunter Biden dopustil něčeho nekalého.

Trump tvrdí, že právě podezření z "obří korupce" ho vedlo k tomu, že Zelenského v červenci o vyšetřování Bidenova případu žádal. "Jako prezident mám povinnost ukončit korupční jednání, i když by to znamenalo požádat o pomoc cizí zemi nebo země. Děje se to pořád. Nemá to nic společného s politikou nebo politickou kampaní proti Bidenovým," napsal dnes Trump na twitteru.

Z interní komunikace amerických diplomatů, kterou ve čtvrtek zveřejnily výbory Sněmovny reprezentantů, však vyplývá, že pro Trumpa bylo téma Bidenova vyšetřování natolik podstatné, že skrze své spolupracovníky Kyjev tlačil k jakémusi "politickému obchodu". Ze zpráv zvláštního zmocněnce Spojených států pro Ukrajinu Kurta Volkera a amerického velvyslance při Evropské unii Gordona Sondlanda je totiž zřejmé, že americká strana nabízela možné přijetí Zelenského v Bílém domě výměnou za to, že ukrajinský prezident ve veřejném prohlášení slíbí vyšetřování Huntera Bidena.

Ze zpráv lze také vyčíst, že chargé d'affaires na americké ambasádě na Ukrajině William Taylor pochopil Trumpovo rozhodnutí zablokovat finanční pomoc Ukrajině jako součást nátlaku na Kyjev. "Myslím, že je šílené zablokovat bezpečnostní podporu kvůli pomoci s politickou kampaní," napsal na začátku září Volkerovi.

Trump dnes řekl, že jeho tým se chystá podat námitku proti zahájení procedury ústavní žaloby, takzvaného impeachmentu, přesto ale uznává, že demokraté mají ve Sněmovně reprezentantů dost hlasů k tomu, aby vyšetřování šéfa Bílého domu prosadili. Novinářům také sdělil, že ještě neví, zda bude v kauze s Kongresem spolupracovat.