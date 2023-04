Ukrajina vyšetřuje video zachycující brutální vraždu ukrajinského vojáka

Kyjev/Moskva - Ukrajinské úřady vyšetřují mimořádně násilné video, na němž muž v uniformě s bílou páskou na ruce - které na Ukrajině používá ruská invazní armáda - uřízl hlavu živému člověku v uniformě s ukrajinskými znaky. Informovala o tom světová média, která zároveň upozorňují, že nemohla potvrdit pravost nahrávky. Ukrajinská média píší, že ruští vojáci takto zavraždili ukrajinského válečného zajatce. Ukrajinský ministr zahraničí přirovnal Rusko k teroristické organizaci Islámský stát. Podle Kremlu je video "strašné" a je třeba ověřit jeho pravost.

Na uniformě oběti je žlutá páska, kterou v nynější válce používá ukrajinská armáda, napsala na svém ruskojazyčném webu stanice BBC, která podobně jako další média z etických důvodů záběry nepublikuje a nesdílí na ně ani internetový odkaz. Stanice rovněž upozornila na zelené listy na záběrech, z čehož usuzuje, že video mohlo být pořízeno dříve.

Nezávislý server Meduza píše, že není známo kdy, kde a kým bylo video natočeno, a jisté není ani to, kdo přesně na něm je. Soudě podle prostředí mohlo vzniknout loni v létě, píše web. Nahrávka se podle něj rozšířila na ruských telegramových kanálech podporujících vojenskou agresi Moskvy na Ukrajině a poté se začala šířit také na ukrajinských účtech.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v reakci na záběry uvedl, že svět je musí vidět a vyzval světové vůdce, aby reagovali. "Toto je video Ruska takového, jaké je," řekl Zelenskyj na sociální síti telegram. "Je něco, co nikdo na světě nemůže ignorovat: jak snadno tato zvířata zabíjejí. Na nic nezapomeneme a vrahům neodpustíme. Právní odpovědnost bude za vše," napsal v příspěvku. Poradkyně šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Darja Zarivná uvedla, že video bylo zveřejněno s cílem zastrašovat. "Cílovým publikem není jen Ukrajina, ale také západní společnosti. Na nás to ale nefunguje. Toho se bojí Rusové, ale ne my," prohlásila Zarivná.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba přirovnal Rusko k takzvanému Islámskému státu (ISIS). "Je absurdní, že Rusko, které je horší než ISIS, předsedá RB OSN. Ruští teroristé musí být vyhnáni z Ukrajiny i z OSN a musí být pohnáni k odpovědnosti za své zločiny," napsal na twitteru s odkazem na teroristickou organizaci, jejíž ozbrojenci před lety zveřejňovali z Iráku a Sýrie videa s uřezáváním hlav zajatců. Moskva se tento měsíc ujala rotujícího předsednictví v Radě bezpečnosti OSN.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes videozáběry označil za strašné a zároveň vyzval k jejich ověření. "Jistě, jsou to hrozné záběry," řekl novinářům podle ruských tiskových agentur. "Žijeme ve světě podvrhů a je třeba prověřit pravost těchto záběrů," dodal.

Ukrajinská tajná služba SBU mezitím uvedla, že zahájila vyšetřování případu. Náměstkyně ministra obrany Hanna Maljarová podle webu Ukrajinska pravda vyzvala Ukrajince, aby video přestali sdílet a zdrželi se domněnek o totožnosti zabitého. "Děláme vše pro to, abychom ho identifikovali... Buďte prosím ohleduplní k blízkým zemřelého," uvedla Maljarová, podle níž příslušné ukrajinské úřady záběry zkoumají, aby identifikovaly také pachatele.

O záběrech informuje mimo jiné stanice CNN, podle které se za uplynulý týden objevily na sociálních sítích hned dvě videa, na nichž jsou údajně ukrajinští vojáci s uřezanými hlavami. Zdá se, že jde o nesouvisející události - jedna nahrávka mohla být natočena nedávno, zatímco druhá podle množství zeleně vypadá, že byla pořízena v létě, píše CNN.

Video, které podle CNN bylo zveřejněno 8. dubna na proruském kanálu, údajně natočili žoldnéři z ruské Wagnerovy skupiny a zdá se, že ukazuje sťaté mrtvoly dvou ukrajinských vojáků ležící na zemi vedle zničeného vojenského vozidla. Ruské účty na sociálních sítích tvrdí, že bylo natočeno poblíž Bachmutu na východě Ukrajiny, podotkla CNN s tím, že nemůže lokaci potvrdit.

Mluvčí šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella v reakci uvedla, že Evropská unie bude požadovat pohnání všech pachatelů válečných zločinů na Ukrajině k odpovědnosti. EU zatím nemá informace o pravdivosti videa, ale pokud se potvrdí, bude to další důrazná připomínka nelidské povahy ruské agrese, řekla novinářům Borrellova mluvčí Nabila Massraliová. Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině sdělila, že je videem "zděšena". Zmiňuje také další záběry ukazující zohavená těla zřejmě ukrajinských válečných zajatců a vyzvala k vyšetření incidentů a pohnání pachatelů k zodpovědnosti, napsala agentura AFP.

Kyjev dlouhodobě obviňuje Rusko z páchání válečných zločinů, což Moskva popírá. V březnu se na sociálních sítích rozšířilo video, které údajně zachycuje zavraždění ukrajinského válečného zajatce ruskými vojáky. Neozbrojený muž pronese slova "Sláva Ukrajině", načež ho ruští vojáci s vulgárními výkřiky zastřelí. Videozáznam vyvolal ve světě i na Ukrajině, která se už přes rok brání ruské agresi, značné pobouření. Ukrajinská tajná služba SBU později určila identitu zabitého - jednalo se podle ní Oleksandra Macijevského, kterému prezident Volodymyr Zelenskyj posmrtně udělil vyznamenání Hrdina Ukrajiny.