Kyjev/Berlín - Ukrajina dnes obvinila Rusko, že úmyslně blokuje ukrajinské přístavy v Azovském moři, aby dále vystupňovalo napětí a destabilizovalo region. Kreml to vzápětí popřel, nicméně dodal, že plavbu Kerčským průlivem může mařit špatné počasí. Ukrajinský prezident Petro Porošenko vybídl NATO, aby do oblasti vyslalo své lodě. Kyjev by také rád, kdyby Turecko uzavřelo ruským válečným lodím úžinu Bospor. Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala ke klidnému přístupu k rusko-ukrajinskému sporu, nicméně usoudila, že odpovědnost za zhoršení situace nese ruský prezident Vladimir Putin, a hájila sankce proti Rusku.

"Jde tady o něco principiálního. Sankce nemáme kvůli sankcím, ale máme je, abychom dali najevo, že země, i když leží blízko Ruska, mají právo na vlastní rozvoj. To jsou základy mezinárodního práva," prohlásila kancléřka na německo-ukrajinském ekonomickém fóru v Berlíně. Zdůraznila, že Ukrajinci zadržení při víkendovém incidentu Ruskem musí být propuštěni a není možné je nutit k doznání. O problému chce Merkelová jednat s Putinem na nadcházejícím summitu zemí G20 v Argentině. Podobné plány má i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, snažící se vystupovat jako zprostředkovatel mezi Moskvou a Kyjevem.

Napětí mezi Ukrajinou a Ruskem se stupňuje od nedělního incidentu u Kerčského průlivu, kde ruští pohraničníci ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského vojenského námořnictva i s jejich posádkami. Při tomto prvním ozbrojeném střetu Rusové zranili tři Ukrajince. Zadržení ukrajinští námořníci byli podle jejich obhájců dnes letecky transportováni z krymského Simferopolu do věznice Lefortovo v Moskvě. Advokáti neupřesnili, zda se to týká všech 24 zadržených.

Porošenko v souvislosti s válečným stavem vyhlášeným kvůli uvedenému incidentu řekl, že Rusové budou vystaveni blíže neurčeným restrikcím. Ukrajinská pohraniční stráž dnes oznámila, že pozemní cestou budou smět vstoupit na území Krymu, okupovaného Ruskem, pouze občané Ukrajiny.

Česká vláda dnes vyslechla stanovisko ministerstva zahraničí ke konfliktu Ruska a Ukrajiny v Azovském moři. Žádné usnesení podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nepřijala.

Jablkem sváru je Kerčský průliv mezi Azovským a Černým mořem, přes který Rusové postavili most na poloostrov Krym, anektovaný Moskvou v březnu 2014. Anexi Ukrajina a většina zemí světa neuznává. Ukrajina v této oblasti trvá na svobodné plavbě, zatímco Rusko tvrdí, že jde o jeho výsostné vody, kterými se smí plout jen s ruským povolením.

Prezident Petro Porošenko v německém listu Bild prohlásil, že Putin "nechce nic menšího než okupovat Azovské moře" a je záhodno se ptát, "co Putin udělá dalšího, pokud ho nezastavíme". I proto by země NATO měly vyslat své lodě do Azovského moře, aby "zde pomohly Ukrajině zajistit bezpečnost".

Ukrajinský ministr infrastruktury Volodymyr Omeljan dnes obvinil Rusko, že zavedlo blokádu ukrajinských přístavů v Azovském moři. "Zablokováno je 35 lodí. Plout se smí pouze do ruských přístavů v Azovském moři. Rusko tedy zablokovalo ukrajinské přístavy v Azovském moři," napsal na facebooku.

Kreml tato obvinění popřel a ujistil, že Kerčský průliv je otevřen plavbě, a to i ukrajinským lodím. "Nevím o tom, že by nyní platila nějaká omezení. Naopak víme o tom, že Kerčský průliv funguje normálně," řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Nicméně dodal, že občas kvůli špatnému počasí může kerčský přístav, který průliv spravuje, plavbu regulovat.

Rusko také ohlásilo další posilování svých obranných kapacit na anektovaném Krymu. U města Džankoj, asi 30 kilometrů od hranic s Ukrajinou, je už v bojové pohotovosti čtvrtá jednotka protivzdušné obrany s raketami S-400; další střeží Sevastopol, Feodosiji a Jevpatoriji. A příští rok chce Rusko u Sevastopolu zahájit výstavbu nové radarové stanice včasného varování před raketovým útokem, uvedla agentura Interfax. Nový radar typu Voroněž-M je schopen odhalovat kosmické objekty, rakety a střely s plochou dráhou letu.