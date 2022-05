Ukrajina se snaží s Ruskem vyjednat evakuaci 38 nejhůře zraněných z Azovstalu

Kyjev/Moskva - Ukrajinská strana se s Ruskem snaží vyjednat evakuaci 38 těžce raněných vojáků z mariupolských oceláren Azovstal, oznámila dnes ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Podle ukrajinského generálního štábu Rusko dál Azovstal bombarduje s cílem zabít tamní obránce. Vereščuková uvedla, že obklíčený areál stále brání asi tisícovka Ukrajinců, mnozí jsou zranění. Ruská ofenzíva pokračuje také v Donbasu, naopak z okolí Charkova se ruská armáda podle britského ministerstva obrany údajně stáhla.

"V Mariupolu se hlavní úsilí okupantů zaměřuje na blokování a pokusy o zničení našich jednotek v areálu závodu Azovstal. Nepřítel pokračuje v leteckých úderech," uvádí zpráva ukrajinského generálního štábu.

Vereščuková podle agentury Unian oznámila, že z odhadované tisícovky ukrajinských obránců je polovina vážně zraněná.

"V současnosti jednáme o evakuaci 38 těžce zraněných bojovníků, kteří nedokážou stát na vlastních nohou. Postupujeme krok za krokem," napsala dnes Vereščuková na telegramu. Zdůraznila, že usiluje o výměnu 38 raněných za ruské válečné zajatce, pak bude vyjednávat o dalších. V současnosti se podle ní nevedou žádná jednání o "výměně 500 nebo 600 lidí", jak informovala některá média.

Představitelé ukrajinského pluku Azov, který brání Mariupol, věří, že ukrajinská armáda má možnost prolomit blokádu mariupolských oceláren Azovstal a zachránit odtamtud vyčerpané a zraněné obránce. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová naopak ve středu zopakovala dřívější tvrzení Kyjeva, že prolomení blokády Mariupolu vojenskými prostředky není v současné době možné.

Ruská vojska se už řadu týdnů snaží Azovstal dobýt a komplex ostřelují. Přestože v sobotu Vereščuková oznámila, že se z oceláren podařilo evakuovat všechny starší osoby, ženy i děti, podle středečního prohlášení Kyjeva v objektu kromě vojáků, kteří komplex brání, stále zůstává asi stovka civilistů.

Ukrajinský generální štáb dříve dnes také uvedl, že ruská armáda pokračuje v ofenzívě, jejímž cílem je plné obsazení Luhanské, Doněcké a Chersonské oblasti. Jižně od Izjumu se vojska snaží přeskupit a obnovit útok na města Barvinkove a Slovjansk. Současně pokračují částečně úspěšné útoky na výspu ukrajinské obrany na linii měst Lyman, Rubižne a Severodoněck. Poblíž Lymanu se ruským silám podařilo překročit řeku Siverskyj Doněc.

Za poslední den ukrajinští obránci na území Doněcké a Luhanské oblasti podle štábu odrazili devět ruských útoků a zničili osm tanků, šest obrněných vozidel, pět automobilů a jedno protiletadlové dělo. Ukrajinská protivzdušná obrana také sestřelila čtyři ruské bezpilotní letouny Orlan-10. Tyto údaje nelze nezávisle ověřit.

Britské ministerstvo obrany ve svém pravidelném ranním hlášení k situaci na Ukrajině sdělilo, že ukrajinské síly pokračují v protiútoku severně od Charkova, kde osvobodily několik obcí. V důsledku přesměrování hlavní pozornosti ruské armády na Donbas jsou na severovýchodě ruské jednotky zranitelné při "mobilních a vysoce motivovaných ukrajinských protiútocích" a byly nuceny se stáhnout. Po přeskupení budou pravděpodobně opět nasazeny s úkolem bránit hlavní zásobovací trasy vedoucí na frontu u Izjumu.

Rusko od útoku na Ukrajinu před 78 dny přišlo o přibližně 26.650 vojáků, 1195 tanků, 2873 obrněných vozidel, 534 děl, 191 raketometů, 199 letadel, 161 vrtulníků, 398 dronů a 13 lodí, odhadl ukrajinský generální štáb.

Rusko dnes dopoledne zaútočilo střelou s plochou dráhou letu na Záporoží, ve městě hoří obytná budova. Další škody se upřesňují, uvedla agentura Unian s odvoláním na místní úřady. Tři mrtvé a 14 raněných si vyžádal noční nálet na město Novhorod-Siverskyj v Černihivské oblasti a nejméně jeden civilista byl zabit při ostřelování obce Stari Vyrky v Sumské oblasti ruskými samohybnými děly, dodala.

Velitel ukrajinských mariňáků vyzval Muska k pomoci s evakuací z Mariupolu

Velitel ukrajinské brigády námořní pěchoty, která spolu s plukem Azov, pohraničníky a gardisty brání poslední ukrajinskou baštu ve strategickém přístavu Mariupol, ocelárny Azovstal, na sociálních sítích vyzval miliardáře a vynálezce Elona Muska, aby pomohl s evakuací již týdny obklíčených vojáků do třetí země. Napsal to dnes na svém webu list Ukrajinska pravda.

"Říká se, že tě teleportovali z jiné planety, abys naučil věřit lidi v nemožné. Naše planety jsou hned vedle sebe, protože žiju tam, kde prakticky nelze přežít. Pomoz nám dostat se z Azovstalu do třetí země. Když ne ty, tak kdo (to dokáže)? Poraď mi," uvedl velitel 36. brigády námořní pěchoty Serhij Volyna. "Obracím se na každého člověka planety Země, pomozte, aby Elon uviděl mou výzvu," dodal. Elon Musk podle velitele již "dokázal, že pro něj neexistují neřešitelné úkoly a že je možné vše", a "nikdy se nevzdává, tak jako my". Vojáci v Mariupolu ale naléhavě potřebují "pomoc Supermana".

Volyna již dříve dal najevo, že doufá v zázrak, který by obránce Azovstalu dostal "z pekelné reality show, které přihlíží celý svět".

Kyjev nabídl Moskvě, že raněné obránce Mariupolu, kteří zůstávají v podzemí oceláren, vymění za zajaté ruské vojáky. Dohody o tom se však dosud nepodařilo dosáhnout. Rusko dál bombarduje mariupolské ocelárny Azovstal, uvedl dnes ráno ukrajinský generální štáb. V areálu podle Kyjeva zůstává asi tisíc ukrajinských obránců, z nichž polovina je raněná, a patrně také stovka civilistů.

Ruské jednotky obléhající ocelárny se nyní hlavně pokoušejí blokovat východy z podzemních úkrytů, jejichž plánek jim předal zrádce z oceláren, ale přesto ukrajinští vojáci neustávají v pokusech o protiútoky, uvedl dnes list RBK Ukrajina s odvoláním na poradce starosty přístavního města Petra Andrjuščenka. Velký problém podle něj také představují ruské drony, sledující situaci.

Ruské síly obklíčily Mariupol hned na počátku války proti Ukrajině, která vypukla před 78 dny. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského nelze obránce oceláren vyprostit vojenskou cestou, lze jen usilovat o jejich záchranu diplomatickou cestou.

CNN zveřejnila video, na němž ruští vojáci zabili civilisty a rabovali autosalon

Americká televize CNN zveřejnila video, na němž ruští vojáci zavraždili dva neozbrojené civilisty a rabují autosalon v Kyjevské oblasti. Událost podle stanice vyšetřuje ukrajinská prokuratura jako válečný zločin.

Záběry z několika kamer ukazují, jak se pětice ruských vojáků snaží vloupat do autosalonu, střílí do zamčených dveří a rozbíjejí okna. S rukama nad hlavou k nim přijde dvojice mužů, které CNN identifikovala jako majitele podniku a 68letého hlídače. Nejprve jsou prohledáni - zřejmě, zda u sebe nemají zbraně - a po krátké konverzaci se oba otočí a odcházejí pryč. Právě v tu chvíli jim však vojáci zahájí palbu do zad a oba civilisté padají k zemi.

Strážný byl ale stále naživu. Na videu je vidět, jak se snaží postavit na nohy a plahočí se zpět ke svému stanovišti. Podařilo se mu také telefonem zavolat pomoc, přivolaným členům místní domobrany se ho však již zachránit nepovedlo a on vykrvácel.

Kromě vraždy je na videu vidět, jak ruští vojáci rabují autosalon. Sundávají si neprůstřelné vesty, prohledávají zásuvky a stoly, jeden si bere čepici s bambulí a nasazuje si ji. Dva z vojáků si nalévají nápoj a zřejmě si jím připíjejí.

Událost se stala 16. března u hlavní silnice vedoucí do Kyjeva, který se ruské síly po začátku invaze na Ukrajinu snažily obklíčit. Po značných ztrátách se nakonec z okolí ukrajinského hlavního města koncem března stáhly.

CNN požádala o komentář ruské ministerstvo obrany, odpověď ale nedostala.

Rusko prověří informace o Češích v ukrajinských ozbrojených silách, napsal TASS

Vyšetřovací výbor Ruské federace, což je federální kriminální ústředna, podrobně prověří informace o přípravě více než stovky českých občanů k vojenské službě v ozbrojených silách na Ukrajině, oznámila dnes agentura TASS.

"Vyšetřovací výbor to v rámci procesní prověrky komplexně prostuduje a právně vyhodnotí," uvedla kriminální ústředna. Procesní prověrka je jedním z vyšetřovacích úkonů v Rusku.

Prezident Miloš Zeman schválil 103 českým občanům vstup do ukrajinských ozbrojených sil. Na twitteru to ve středu uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Dodal, že rozhodnutí musí spolupodepsat předseda vlády Petr Fiala.Ten tak učiní ve všech případech, kdy žádost podpořily všechny příslušné úřady, sdělil ČTK mluvčí vlády Václav Smolka.

Čeští občané mají službu v cizí armádě zakázanou, případně musí požádat prezidenta republiky o výjimku.

Fiala se na začátku března se Zemanem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Uvedl tehdy, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení.

Podle ministerstva obrany oficiální žádost o službu v ukrajinských ozbrojených silách podaly téměř čtyři stovky Čechů. Ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a vnitra je obrana zpracovala a předala k rozhodnutí zpět Zemanovi. Podle informací ČTK ministerstvo bez stanoviska prezidentovi vrátilo právě 103 žádosti, další úředníci ještě zpracovávají.

Ovčáček ČTK sdělil, že bylo podáno několik set žádostí, které byly standardně směrovány na ministerstvo obrany k posouzení. "Pan prezident podporuje všechny formy pomoci Ukrajině čelící ruské agresi, jak uvedl ve státní svátek 8. května," dodal Ovčáček na dotaz, proč se prezident rozhodl změnit původní dohodu o řešení záležitosti formou abolice.

Čeští dobrovolníci se podle dostupných informací již zapojili do bojů na Ukrajině, podrobnosti o jejich počtu nejsou k dispozici. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachycují v Irpini u Kyjeva. S dalšími mluvili čeští novináři působící na Ukrajině.

Kromě českých dobrovolníků Ukrajině pomáhá i český stát, který do země bránící se ruské agresi posílá vojenské vybavení, a to včetně těžkých zbraní.

Podpořit Ukrajince v boji proti Rusku přijeli i příslušníci různých cizích států, včetně veteránů z Británie či Spojených států. Na začátku války se vláda v Kyjevě obrátila na dobrovolníky z celého světa s prosbou, aby přijeli pomoci její armádě.

