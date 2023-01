Ukrajina se de facto stala členem NATO, řekl ukrajinský ministr obrany

Kyjev - Ukrajina se de facto stala členem Severoatlantické aliance, řekl stanici BBC ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov. Západní státy se podle něj už přestávají obávat, že jejich podpora Ukrajiny bude ze strany Ruska vnímána jako eskalace a povede k vyostření války na Ukrajině. Reznikov vyjádřil naději, že Kyjev nakonec získá od Západu pokročilé zbraně, které žádá, včetně systémů s dostřelem 300 kilometrů.

"Ukrajina jako země a ukrajinské ozbrojené síly se staly členem NATO. De facto, ne de jure. Protože máme zbraně a také znalosti, jak je použít," řekl Reznikov. Odmítl přitom, že jeho výrok by mohl být vnímán jako kontroverzní. "Proč kontroverzní? Je to pravda, je to fakt. Jsem si jist, že v blízké budoucnosti se staneme členem NATO de jure," uvedl.

Obavy, že vojenská pomoc Západu Ukrajině by mohla Rusko vyprovokovat ke zvýšení útoků, jsou podle něj neopodstatněné. "V mé zemi je válka. Zasahují naše města, nemocnice, školky a školy. Zabili mnoho civilistů, opravdu mnoho. Je to armáda násilníků, vrahů a plenitelů. Jak by měl vypadat další stupeň eskalace?" podotkl.

Reznikov také sdělil, že denně v bojích na Ukrajině umírá přibližně 500 až 600 ruských vojáků, zatímco Ukrajina přichází o desetinu z tohoto počtu. Podobná tvrzení nelze nezávisle ověřit, konstatovala BBC. Velké ztráty jsou podle Reznikova v řadách ruských žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) soukromé vojenské společnosti. Její zakladatel Jevgenij Prigožin podle něj totiž bojovníky skupiny posílá do útoku za útokem a má ekonomický zájem na ovládnutí východoukrajinského Soledaru, kde se nacházejí největší solné doly v Evropě.

Právě kvůli konfliktu mezi Prigožinem a ruskými ozbrojenými silami Moskva nedávno vyměnila náčelníka generálního štábu Sergeje Surovikina a dosadila na jeho post Valerije Gerasimova, domnívá se Reznikov. Surovikin, jmenovaný teprve v říjnu, vedl vzdušné údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, které podle ukrajinského ministra obrany do značné míry vyčerpaly ruské zásoby raket, aniž by vedly k Moskvou zamýšleným výsledkům.