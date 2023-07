Ukrajina: Rusko se nás brzy chystá obvinit z ostřelování Záporožské JE

Kyjev - Rusové umístili na střechu dvou bloků Záporožské jaderné elektrárny cizí předměty, které vypadají jako výbušná zařízení. Jejich výbuch by bloky nepoškodil, ale může vytvořit zdání, že Ukrajina elektrárnu ostřeluje. Dnes to uvedl generální štáb ukrajinské armády, který varoval, že podobná provokace by se mohla odehrát v "blízké době".

Generální štáb také upozornil, že ruská média i komentátoři na platformě Telegram už v tomto smyslu šíří dezinformace. Rusko mezitím skutečně Ukrajinu obvinilo, že se na elektrárnu v blízké době chystá zaútočit. Poradce šéfa ruského koncernu Rosenergoatom Renat Karčaa podle agentury RIA Novosti prohlásil, že Ukrajina plánuje na elektrárnu v noci na dnešek zaútočit s pomocí "vysoce přesných zbraní" a dronů.

Napětí kolem Záporožské jaderné elektrárny se v poslední době vyostřilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před dvěma týdny uvedl, že Rusko zvažuje, že v okupované Záporožské jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny spáchá "teroristický útok spojený s únikem radiace", což mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl jako "další lež". Generální ředitel ruského jaderného koncernu Rosatom Alexej Lichačov pak na jednání se šéfem Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaelem Grossim mluvil o nebezpečí, že ukrajinské síly budou elektrárnu ostřelovat.