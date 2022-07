Ukrajina požádala Turecko, aby zadrželo loď přepravující ukrajinské obilí

Kyjev - Ukrajina požádala Turecko, aby zadrželo loď Žibek Žoly (v anglické transkripci Zhibek Zholy), plující nyní pod ruskou vlajkou a přepravující náklad ukrajinského obilí z Rusy okupovaného přístavu Berďansk. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského představitele a dokument, který Reuters viděl.

Představitel ukrajinského ministerstva zahraničí s odvoláním na informace od ukrajinských námořních úřadů uvedl, že zmíněná loď o výtlaku 7146 tun byla v Berďansku jako první naložena nákladem 4500 tun obilí, které patří Ukrajině.

Kazachstánské rejdařství, které loď Žibek Žoly provozuje, tvrdí, že přeprava obilí z Berďansku do Turecka se uskutečňuje na žádost Ukrajiny, napsala kazachstánská tisková agentura KazTAG. Loď vyplula s nákladem pšenice 28. června z Berďanska do Turecka. Majitel lodi plavidlo pronajal do konce letošního listopadu ruské společnosti, která má s estonskou firmou, obchodující se zrním a olejem, uzavřený dlouhodobý kontrakt na přepravu obilí z Ukrajiny do Turecka.

Kyjev už několik týdnů obviňuje Moskvu z krádeží pšenice v oblastech okupovaných ruskou armádou na jihu Ukrajiny a z jejího nezákonného prodeje do zahraničí. Moskva toto obvinění odmítá.

Ukrajinský přístav Berďansk v Azovském moři dobyly ruské síly v úvodu invaze, která začala 24. února. Nachází se v Záporožské oblasti, kterou stejně jako sousední Chersonskou oblast z velké části okupuje Rusko.

Ruská invaze může podle expertů způsobit celosvětovou potravinovou krizi, protože Ukrajina nemůže kvůli ruské blokádě vyvážet úrodu z přístavů, které má stále pod kontrolou. Rusko tvrdí, že nechá ukrajinské lodě s potravinami odplout, pokud Ukrajinci odminují přístupy k přístavům. To Kyjev odmítá, protože se obává, že ruská armáda zaútočí na ukrajinské černomořské pobřeží. Rozhovory ohledně exportu ukrajinského obilí za účasti Turecka a OSN zatím nepřinesly žádné výsledky.

Moskva zřídila v Chersonské a Záporožské oblasti orgány nazývané "vojenská a civilní správa", které organizují rusifikaci oblastí. Proruské úřady se připravují na anexi těchto území Ruskem, jako tomu bylo v roce 2014 v případě ukrajinského poloostrova Krym.