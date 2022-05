Ukrajina potřebuje víc zbraní a munice, varoval její ministr zahraničí

Kyjev - Ukrajině se nedostává zbraní a munice, zatímco v Donbasu na východě země zuří největší bitva v Evropě od konce druhé světové války, upozornil dnes ministr zahraničí Dmytro Kuleba na twitteru. Vyzval partnery k urychlení dodávek hlavně raketometů, dalekonosných děl a obrněných transportérů.

"Příliš brzy se dělají závěry, že Ukrajina už má všechny nezbytné zbraně," napsal Kuleba. "Ruský útok v Donbasu je nelítostná bitva, největší na evropské půdě od druhé světové války. Vyzývám partnery k urychlení dodávek zbraní a munice, zejména raketometů, dalekonosného dělostřelectva a obrněných ztransportérů," dodal.

BBC na svém ruskojazyčném webu připomněla, že o den dříve se uskutečnila porada zástupců zemí-spojenců Ukrajiny o koordinaci vojenské pomoci, po které bylo oznámeno, že Ukrajina by brzy měla dostat například protilodní střely Harpoon s pozemním odpalovacím zařízením. Ale o amerických raketometech nic nezaznělo, ačkoliv ukrajinští představitelé v posledních dnech naléhavě hovoří o jejich potřebě, protože bez nich bude pro ukrajinskou armádu obtížné přejít do rozsáhlého protiútoku.

Americké houfnice které Ukrajina dostává, mají delší dostřel než ruská děla, ale Rusko disponuje raketomety Smerč, schopné pálit až na vzdálenost 40 kilometrů, i když s menší přesností než houfnice. Americké raketomety HIMARS výrazně překonávají Smerč dostřelem 70 až 150 kilometrů, ale západní experti upozorňují, že jejich zvládnutí Ukrajinci by vyžadovalo poměrně hodně dlouhý výcvik, dodala BBC.

Deník RBK-Ukrajina dnes napsal, že podle expertů by ukrajinské jednotky mohly přejít do protiútoku k červenci, pokud do té doby země ze Západu získá dostatek zbraní.