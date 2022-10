Ukrajina potřebuje podle Fialy jasnou perspektivu vstupu do NATO a EU

Fiala v Kyjevě ocenil postup Ukrajiny při plnění podmínek cesty země do EU

Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do Evropské unie a české předsednictví EU bude usilovat, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos. Český premiér Petr Fiala to uvedl po dnešním společném zasedání české a ukrajinské vlády v Kyjevě. Jeho ukrajinský protějšek Denys Šmyhal na tiskové konferenci oznámil, že do konce roku ukrajinský parlament chystá přijetí stovky zákonů potřebných pro další postup v integračním procesu.

"Byl jsem pozitivně překvapen, jak ukrajinští přátelé pracují na doporučeních Evropské komise a na splnění podmínek, které jsou nezbytné," poznamenal Fiala s tím, že Ukrajina dělá jasné kroky ať už jde o právní oblast, boj proti korupci a další. "To vše by se mělo promítnout i v reakci EU, proto české předsednictví bude usilovat o to, aby v závěrech rady pro rozšíření byl oceněn pokrok a výsledky, kterých Ukrajina dosáhla, a to ještě letos," konstatoval.

Šmyhal uvedl, že se zástupci české vlády probral sedm doporučení daných Evropskou komisí. Splnění těchto podmínek podle něj otevře prostor pro další jednání.

Evropská komise v červnu doporučila kandidaturu Ukrajiny na členství v Evropské unii. Předsedkyně unijní exekutivy Ursula von der Leyenová tehdy uvedla, že země bude muset provést řadu nutných reforem, s nimiž je přijímací proces spojen. Kyjev by se měl zaměřit například na nedostatky v otázkách právního státu či v boji s korupcí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tehdy označil krok komise za historické rozhodnutí.