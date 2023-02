Ukrajina potřebuje i tanky nižší technologické úrovně, míní odborník

Brno - Ukrajina nyní potřebuje i tanky nižší technologické úrovně, domnívá se Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Tanky samy o sobě však bitvu nevyhrávají, řekl Petráš ČTK. Na Ukrajinu kromě modernějších tanků ze Západu míří například i tanky typu Leopard 1, které Německo už 20 let nepoužívá. Ukrajina téměř rok čelí ruské invazi.

Petráš uvedl, že v moderní válce jsou tanky klíčovým prvkem především pro útočné operace, a to vzhledem k jejich palebné síle v kombinaci s vysokou mobilitou a schopnosti zajistit ochranu postupujícím mechanizovaným jednotkám. "Tanky lze pochopitelně použít i v obraně, ale Ukrajina dala jasně najevo, že chce zbraně nejen k zastavení jakékoli potenciální ruské ofenzívy, ale k opětovnému dobytí vlastního území, tedy k útoku. Tanky však samy o sobě bitvy nevyhrávají. Potřebují také podporu dělostřelectva, aby nejprve oslabilo tuto obranu, a poté podporu pěchoty, aby udržela znovu dobytou půdu," míní odborník.

Za dané situace Ukrajina podle něj potřebuje tanky, a to i relativně nižší technologické úrovně. Důležité je podle něj především množství, ale kromě toho i úroveň vycvičenosti posádek tanků, sestavení jednotek a především pak schopnost velení operace efektivně zasadit tyto jednotky v bojové sestavě v postupu proti nepříteli. "Schopnost velení armády orientovat se v operaci a řešit vzniklou situaci je ve válce mnohdy daleko důležitější než moderní technika," uvedl Petráš.

Otázka, jaké množství tanků země potřebuje, je podle něj komplikovaná. "Pro Ukrajinu by nemělo smysl rozmístit tanky přes celou frontovou linii čítající více než 1000 kilometrů. Aby Ukrajina mohla čelit ruské ofenzivě a případně prolomila ruskou obranu, bude muset soustředit své síly možná na území mezi pěti až 20 kilometry. Za této situace by dodávka více než 100 západních bojových tanků mohlo znamenat velký rozdíl," uvedl Petráš. Upozornil ale na to, že současný celkový poměr těžké techniky a tanků mezi Ruskem a Ukrajinou nedovoluje pomýšlet na to, že by ukrajinská armáda byla schopna soustředit své síly na více směrech.

Na Ukrajinu má zamířit několik typů moderních tanků ze Západu, Spojené státy poskytnou Kyjevu tanky Abrams, Británie tanky Challenger, Německo a další země tanky Leopard 2. Kyjev by v příštích měsících měl obdržet ale také nejméně 100 starších tanků Leopard 1, což je první hlavní bitevní tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru. Německá armáda tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, už zhruba 20 let nepoužívá. "Zde je důležité si uvědomit, že se jedná o techniku, která byla v mnoha armádách nahrazena tanky modernějšími. Tyto tanky tedy nejsou vedeny jako stěžejní prostředky k zajištění obranyschopnosti daných zemí či k plnění jiných závazků, třeba ve vztahu k NATO. Dodávky těchto tanků tak nesníží schopnost daných zemí plnit úkoly vyplývající ze strategických zájmů v oblasti obrany a bezpečnosti," dodal Petráš.