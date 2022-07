Ukrajina pokračuje v přípravě obnovení exportu obilí, uvedl ministr

Kyjev - Navzdory dnešnímu ruskému raketovému útoku na Oděsu pokračuje Ukrajina v přípravách na obnovení vývozu obilí ze svých černomořských přístavů. Na facebooku to napsal ukrajinský ministr dopravy Oleksandr Kubrakov. Jihoukrajinský přístav zasáhly podle ukrajinských úřadů ruské střely Kalibr pouhý den poté, co Moskva a Kyjev podepsaly dohodu o vývozu obilí. Úder skladiště obilí v přístavu nepoškodil, uvedla mluvčí ukrajinské armády. Ruští představitelé řekli Ankaře, že Moskva nemá s raketovým útokem na Oděsu nic společného, uvedl později turecký ministr obrany Hulusi Akar.

"Je zřejmé, že cílem nepřítele bylo zasáhnout konkrétně oděský obchodní námořní přístav. Čtyři střely typu Kalibr mířily právě tímto směrem. Dvě z nich sestřelila protivzdušná obrana, dvě zasáhly objekty infrastruktury samotného přístavu. Zasažena byla čerpací stanice," sdělila podle agentury Unian novinářům armádní mluvčí Natalija Humenjuková. Úder podle ní nezpůsobil žádné významné škody ani si nevyžádal oběti.

"Pokračujeme v technické přípravě na spuštění vývozu zemědělských produktů z našich přístavů," napsal Kubrakov na sociální síti.

Ruské ministerstvo obrany ve svém dnešním prohlášení k vývoji vojenské agrese v sousední zemi úder na Oděsu nezmínilo. Na žádost o komentář resort zatím nereagoval, poznamenala agentura Reuters.

"Rusové nám řekli, že s tímto útokem nemají absolutně nic společného a že tuto záležitost velmi podrobně a pečlivě zkoumají," sdělil později podle agentury Reuters turecký ministr obrany Hulusi Akar. Zároveň vyjádřil obavy ohledně útoku na oděský přístav a vyzval všechny strany, aby pokračovaly ve spolupráci ohledně obilné dohody.

Dnešní útok podle Reuters ohrozil přelomovou dohodu, jejímž cílem je odblokovat vývoz ukrajinského obilí z černomořských přístavů a zmírnit celosvětový nedostatek potravin způsobený ruskou invazí na Ukrajině. V pátek zástupci Ruska a Ukrajiny podepsali v Istanbulu ujednání, které má umožnit vývoz obilí z přístavů Oděsa, Čornomorsk a Južne. Dohoda, jíž zprostředkovaly OSN a Turecko, počítá s tím, že plavidla s obilím budou moci plout námořními humanitárními koridory.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes prohlásil, že ruský raketový útok na Oděsu ukázal, že Moskva si najde způsob, jak úmluvu neplnit. "Dokazuje to jen jednu věc: bez ohledu na to, co Rusko říká a slibuje, najde si způsoby, jak to nesplnit," řekl Zelenskyj podle agentury Reuters ve videu zveřejněném na sociální síti Telegram.

Podobně se vyjádřil český ministr zahraničí Jan Lipavský na twitteru. "Den po podpisu dohody o umožnění vývozu obilí z Ukrajiny, který Moskva zločinně blokuje, ruské rakety zasáhly Oděsu, odkud by se mělo obilí vyvážet. Kreml opět ukázal, jak je nedůvěryhodný a dohody pro něj nic neznamenají," píše šéf české diplomacie.

Úder už dříve odsoudili mimo jiné generální tajemník OSN OSN António Guterres a šéf diplomacie EU Josep Borrell.