Ukrajina patrně nedosáhne Melitopolu, píše WP s odkazem na hodnocení rozvědek

Washington - Ukrajinská armáda během současné protiofenzivy nedosáhne klíčového jihoukrajinského města Melitopol, které okupuje ruská armáda. V utajené analýze, jejíž obsah sdílely anonymní zdroje s listem The Washington Post (WP), to odhadují americké zpravodajské služby. Pokud se jejich předpoklad potvrdí, bude to znamenat, že Kyjev nesplní hlavní cíl současné protiofenzivy, kterým je přerušení pozemního koridoru Ruska s anektovaným Krymským poloostrovem, píše WP.

Hodnocení zpravodajských služeb se opírá o schopnost Ruska bránit okupované území skrze zaminování rozsáhlých území a budování zákopů. Ukrajinské síly se pokoušejí proniknout k Melitopolu z více než 70 kilometrů vzdálené vesnice Robotyne, podle amerických představitelů ale zůstanou několik kilometrů před městem.

Ukrajinská armáda vede od začátku června protiofenzivu v jižním úseku fronty, od linie ve střední části Záporožské oblasti po západ Doněcké oblasti. Cílem jsou podle analytiků právě desítky kilometrů vzdálená a strategicky významná města Melitopol, Mariupol a Berďansk. Melitopol je podle WP považovaný za bránu na Krym a toto druhé největší město Záporožské oblasti zároveň leží na křižovatce dvou důležitých dálnic a železnice. Rusku umožňuje přesun vojáků a vybavení z poloostrova na okupovaná území na jihu Ukrajiny. Síly Moskvy dobyly Melitopol v prvních dnech invaze, zahájené loni v únoru.

Kyjev během současné protiofenzivy dosud při snaze probít se ruskou obranou utrpěl velké ztráty, píše WP, a to i přesto, že měl k dispozici nově dodanou západní techniku včetně amerických bojových vozidel Bradley, tanků Leopard 2 německé výroby a dalších. Spojenci Kyjeva takové ztráty při postupu očekávali, domnívali se však, že se ukrajinských vojákům přitom podaří prolomit hlavní ruskou obrannou linii, uvádí nejmenovaní američtí a západní představitelé.

Cesta k Melitopolu je nesmírně náročná a i znovudobytí bližších měst, jako je Tokmak, bude obtížné, řekl analytik Rob Lee z ústavu Foreign Policy Research Institute. "Rusko tam má tři hlavní obranné linie a pak opevněná města. Nejde jen o to, zda Ukrajina dokáže prolomit jednu nebo dvě linii, ale o to, jestli zvládne překonat všechny tři a zda má dostatek sil, aby dosáhla významného cíle, jako je dobytí Tokmaku," uvedl odborník.

Šéf sboru náčelníků štábů americké armády Mark Milley v rozhovoru tento týden uvedl, že Spojené státy věděly, jak obtížnému úkolu bude Ukrajina čelit. "Už před několika měsíci jsem říkal, že tato ofenziva bude dlouhá, bude krvavá, bude pomalá. A přesně taková je: dlouhá, krvavá a pomalá a je to velmi, velmi obtížný boj," uvedl Milley.

Problémy, kterým Ukrajina na bojišti čelí, jsou různorodé, shodují se podle WP analytici. Překvapením letní protiofenzivy je ale podle nich Rusko, které překonalo očekávání co se jeho obrany okupovaného území týče. "Nejvíc určujícím faktorem dosavadního průběhu ofenzivy je kvalita ruské obrany," říká Lee, podle kterého se Rusové měli dost času připravit - a připravili se dobře.