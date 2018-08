Kyjev - Centrem Kyjeva dnes na výročí nezávislosti Ukrajiny pochodovalo na 4500 vojáků s 250 kusy techniky. Slavnostní vojenskou přehlídku zahájili veteráni bojů s proruskými separatisty na východě země. Prezident Petro Porošenko zdůraznil, že "kompas našeho státu neochvějně míří na Západ", a kritizoval pravoslavnou církev, která je podle něj podřízena Moskvě a schvaluje "hybridní válku, kterou proti Ukrajině vede Rusko Vladimira Putina".

Moskva stále popírá, že by se zapojila do konfliktu na východě Ukrajiny, který si od jara 2014 vyžádal více než 10.000 obětí.

"Nezapomeneme na hrdiny padlé v boji proti ruské agresi. A neodpustíme," prohlásil Porošenko. Ohlásil také, že na podzim předloží parlamentu návrh zakotvit v ústavě směřování země do Severoatlantické aliance a Evropské unie.

"Bez nezávislé a evropské Ukrajiny by míru v Evropě bylo méně. Válka proti Ukrajině je součástí plánu Kremlu rozvrátit Evropskou unii a NATO, kam neodvratně směřujeme. Ukrajinská armáda, jedna z nejsilnějších v regionu, nepochybně posílí východní křídlo NATO," prohlásil ukrajinský prezident. Hranice civilizované Evropy podle něj vede na severu a východě Ukrajiny.

Pozemní přehlídku provázela po letech i letecká část. Armáda se pochlubila novými zbraněmi, mezi kterými byly americké protitankové rakety Javelin, kolové houfnice Bohdana splňující parametry NATO, taktické rakety Hrom-2 či modernizovaný tank T-84 Jatagan s dělem umožňujícím použití munice NATO. Centrem Kyjeva poprvé pochodovaly ženské útvary - kadetek a spojařek.

"Sláva Ukrajině, hrdinům sláva!" zvolal moderátor ukrajinské televize nový armádní pozdrav, který vystřídal pozdrav "Nazdar, soudruzi" ze sovětských dob. Ruská média zdůrazňují, že nový pozdrav používali ukrajinští nacionalisté, bojující za války po boku nacistického Německa.

Vojáky na přehlídku vyslalo, stejně jako další země NATO, i Česko. Kyjevem tak pochodovala za českou vlajkou jednotka čestné stráže, řekla ČTK mluvčí českého generálního štábu Vlastimila Cyprisová. Akce se také zúčastnil český vojenský přidělenec na Ukrajině, dodala.

"Kouřící tanky a revizor z USA," napsal ruský list Gazeta.ru v narážce na poruchu tanku Jatagan během nácviku přehlídky a na přítomnost poradce amerického prezidenta Johna Boltona mezi zahraničními hosty v Kyjevě. Expert ruské agentury RIA Novosti upozornil, že Ukrajina v zásadě předvádí starou sovětskou techniku a "atrapy" nových zbraní, jejichž vývoj ještě nemohla dokončit. "Vojenský a politický účinek takové přehlídky je absolutně nulový. Technika vyráběná před 30 lety nemůže nikoho překvapit," prohlásil Igor Korotčenko.

Bolton: Ukrajina musí na členství v NATO ještě zapracovat

Ukrajina pokročila na cestě vedoucí do Severoatlantické aliance, ale ještě více práce má stále před sebou, prohlásil dnes v Kyjevě bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton. Jeho hostitel, prezident Petro Porošenko, dnes avizoval, že navrhne zákonodárcům zakotvit do ústavy ukrajinské směřování do NATO a Evropské unie.

Proti rozšíření NATO se tvrdě staví Rusko, které v roce 2014 po prozápadní revoluci v Kyjevě anektovalo poloostrov Krym, poznamenala agentura Reuters.

Bolton zdůraznil, že americké sankce proti Rusku zůstanou v platnosti, dokud Rusko nezmění své chování. Je totiž nezbytné vyřešit ukrajinskou krizi, uvedl a dodal, že by bylo nebezpečné zachovat nynější situaci s anektovaným Krymem a východem Ukrajiny, kde Moskva podpořila separatisty v konfliktu s Kyjevem.

Porošenko poděkoval americkému představiteli za sankce, které jsou podle něj účinné a nutí Rusko platit za porušování mezinárodního práva. Také Rusko motivují, aby se vrátilo do civilizované společnosti, stáhlo své vojáky z Krymu a z Donbasu na východě Ukrajiny, přestalo používat chemické zbraně a začalo vést civilizovanou politiku. "Moskvu nezastaví fotbalové šampionáty, ani svatební tance, ani dárky v podobě plynovodů, ale jedině společný a silný postoj civilizovaného světa," prohlásil ukrajinský prezident.

"Prezident (Donald) Trump zdůraznil solidaritu a naši podporu nezávislé Ukrajině," ujistil Bolton podle ukrajinských médií. USA neuznávají nezákonnou anexi Krymu, připomněl a ujistil, že tento postoj zazněl i během Trumpovy červencové schůzky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách.