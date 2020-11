Ukrajina má rekordní nárůst nakažených, Rusko zase počet úmrtí

Berlín/Moskva/Washington - Ukrajina oznámila dosud nejvyšší denní přírůstek 11.507 nových případů koronaviru. Prezident Volodymyr Zelenskyj, který je pozitivní na covid-19, je hospitalizován. Rusko hlásí 21.608 nových případů nákazy a rekordních 439 úmrtí za uplynulý den. V USA nabírá epidemie dál na síle, přibývají restrikce přibývají restrikce ekonomické aktivity či nařízení o nošení roušek.

Ukrajina má přes půl milionu nakažených, Zelenskyj je v nemocnici

Ukrajina oznámila 11.507 nových případů koronaviru za poslední den, čímž byl překonán dosud nejvyšší přírůstek 10.746 případů ze soboty. Dalších 198 pacientů s covidem-19 zemřelo. Podle ministra zdravotnictví Maksyma Stepanova se koronavirem na 42milionové Ukrajině od začátku pandemie nakazilo již přes půl milionu lidí a 9145 z nich zemřelo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který v pondělí informoval, že má pozitivní test na koronavirus, byl hospitalizován, informuje ukrajinská agentura Unian. V nemocnici je i šéf jeho kanceláře.

Vláda se ve snaze omezit prudké šíření nákazy rozhodla zříci se "chytrých" karantén v jednotlivých regionech a zavádí nová celostátní omezení. Od 14. listopadu do konce měsíce budou platit pro všechny Ukrajince víkendové karantény.

"Pokud nic nepodnikneme, tak už okolo 10. nebo 15. prosince nebude zdravotnický systém schopen přijmout žádného pacienta, protože místo v nemocnicích nebude ani na chodbách," varoval ve středu premiér Denys Šmyhal na jednání kabinetu.

Rusko hlásí rekordní počet úmrtí souvisejících s covidem-19

Rusko dnes oznámilo 21.608 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 439 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo 19.851 případů a 432 úmrtí, uvedla agentura Reuters.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 1,8 milionu lidí, z nichž 32.032 nákaze podlehlo, doplnil deník Kommersant. Připomněl, že ve světě počet potvrzených případů nemoci covid-19, způsobované koronavirem, přesáhl 52 milionů lidí, z nichž 1,2 milionu zemřelo. V počtu potvrzených případů infekce je Rusko na páté příčce na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii.

V nejhůře postižené Moskvě úřady zpřísnily omezení. Od pátku do poloviny ledna budou muset mít noční kluby, bary a restaurace zavřeno od jedenácté večer do šesti do rána. Zákaz se týká také kulturních akcí s diváky. Divadla a kina smějí zaplnit sály do čtvrtiny kapacity. Moskevský starosta také zakázal masové silvestrovské oslavy. Studenti v metropoli a v Petrohradu byli převedeni na distanční studium do 6. února. Vláda nařídila gubernátorům, aby nově zaváděná omezení v regionech nepoškozovala ekonomiku.

Rusko ve středu ohlásilo začátek hromadné výroby své protikoronavirové vakcíny Sputnik V, dosahující účinnosti 92 procent, ale média dnes hlásí další případ nákazy již po očkování. Zdravotník v sibiřském Kuzbasu se podle úřadů nakazil po prvním očkování, ale imunita se podle nich definitivně vytvoří až tři týdny po obdržení druhé dávky vakcíny. Již dříve Altajský kraj hlásil nákazu u tří zdravotníků, rovněž očkovaných první dávkou vakcíny.

V Německu přibylo téměř 22.000 nakažených koronavirem

V Německu přibylo za poslední den 21.866 lidí nakažených koronavirem, což je zhruba o tři tisícovky více než den předtím. Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dosud rekordní denní bilanci infikovaných Německo zaznamenalo v sobotu, kdy do statistik přibylo na 23.400 nových případů. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn nepředpokládá, že by se tuto zimu mohly konat akce s účastí více než deseti či patnácti lidí.

Zhruba 83milionové Německo má od počátku pandemie přes 727.000 nakažených. Bezmála 12.000 pacientů s covidem-19 zemřelo, z toho 215 za poslední den. O den dříve bylo obětí 261.

Ministr zdravotnictví Spahn neočekává, že by se život v zemi vrátil v prosinci či v lednu k normálu, i kdyby počet nakažených poklesl. Omezení přijatá v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 budou podle něj pokračovat i v zimě.

"Nepředpokládám, že by se tuto zimu mohly konat akce s účastí více než deseti nebo patnácti lidí," řekl dnes Spahn rozhlasové a televizní stanici RBB. Pokud poklesne počet infekcí, "neznamená to, že od prosince nebo od ledna budou moci být pořádány svatební hostiny či vánoční večírky, jako by se nic nestalo", podotkl Spahn s tím, že situace si žádá trpělivost.

"Pro mě je důležité, aby rodiče, děti a učitelé mohli plánovat," uvedl dále ministr.

Ředitel RKI Lothar Wieler dnes vyjádřil přesvědčení, že počet úmrtí lidí s koronavirem a vážně nemocných v Německu dále poroste a lze očekávat naplnění kapacity některých nemocnic. Je podle něj také pravděpodobné, že se v jistých částech země začne nákaza šířit nekontrolovaně.

Šéf RKI nicméně vyjádřil opatrný optimismus vzhledem k tomu, že křivka nových nákaz v poslední době stoupá méně strmě. Zatím ale podle Wielera nelze určit, zda se jedná o dlouhodobý trend. Velké množství případů covidu je nyní mezi mladými lidmi ve věku od deseti do devatenácti let, uvedl.

Počet lidí s pozitivním testem na virus SARS-CoV-2 v posledních dnech v Německu kolísá. Po sobotním maximu 23.399 nakažených v neděli bilance klesla na zhruba 16.000 a v pondělí pak na něco přes 13.000. V úterý bylo nově nakažených přes 15.000 a ve středu téměř 19.000.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu kleslo na 0,89 oproti 0,92 předchozí den. Číslo udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese. Současný údaj znamená, že sto infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba dalších 89 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, má se za to, že infekce je na ústupu. Podle DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

V Rakousku poprvé přibylo víc než 9000 nakažených koronavirem

Denní přírůstek nákaz koronavirem v Rakousku poprvé překročil hranici 9000. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na rakouskou vládu. Předchozí rekord ze soboty činil 8241 nových případů.

V Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, se od počátku epidemie nákaza koronavirem prokázala již u více než 181.000 lidí. Za posledních 24 hodin přitom přibylo dalších 9262 potvrzených případů infekce.

S covidem-19 zemřelo za posledních 24 hodin v Rakousku 44 pacientů. Bilance mrtvých tak vzrostla na 1608, vyléčilo se 107.876 osob.

Dnes v Rakousku zahájili třídenní studii, během které otestují 2500 náhodně vybraných lidí. Cílem je zjistit, jaké je ve skutečnosti procento nakažených v populaci. Testovat se totiž nyní nechávají především lidé s příznaky covidu-19, řada lidí ale nákazu překoná bez symptomů.

První podobná studie z počátku dubna ukázala, že se koronavirem SARS-CoV-2 v Rakousku nakazilo mezi 10.200 a 67.400 lidmi. Jako nejvíce pravděpodobnou hodnotu vědci udávali 28.500 nakažených, což odpovídá asi 0,33 procenta rakouské populace.

V Polsku přibylo asi 22.700 lidí s koronavirem, také exprezident

Ve zhruba 38milionovém Polsku za poslední den přibylo 22.683 nových případů koronavirové infekce, informuje ministerstvo zdravotnictví. Zemřelo dalších 275 pacientů s covidem-19. Mezi nakaženými je i bývalý prezident Bronislaw Komorowski, píše internetový portál onet.pl.

Poslední údaj o nově nakažených je o 4460 nižší než před týdnem. Nejvíce nových případů připadá na Slezské vojvodství u hranic s Moravskoslezským krajem a na Velkopolské vojvodství. Celková smrtelná bilance činí 9080, od začátku pandemie se nakazilo skoro 641.500 lidí.

Přibývá pacientů s covidem-19 v nemocnicích, k dnešku jich tam leží skoro 21.900, což je doposud nejvíce, uvádí internetový portál listu Rzeczpospolita.

Ve středu testy nákazu potvrdily u bývalého prezidenta Komorowského. Osmašedesátiletý politik přitom od začátku pandemie covidu-19 přebývá ve svém venkovském domě ve vesničce Buda Ruska na severovýchodě Polska. Ta leží v okrese, kde dlouho nebyl jediný případ nákazy. Komorowski říká, že neví, kde se nakazil. Má prý kašel a zvýšenou teplotu.

Komorowski byl prezidentem v letech 2010 až 2015. Na nejvyšším postu v Polsku ho vystřídal Andrzej Duda, který funkci letos obhájil. Také on se nakazil koronavirem, infekci prodělal na přelomu října a listopadu.

Polsko zpřísnilo opatření proti šíření koronaviru naposledy začátkem měsíce, restrikce zatím platí do 29. listopadu. Do té doby jsou zavřená obchodní centra, divadla nebo kina, restaurace smějí prodávat jídlo jen přes okénko. Školáci a studenti se učí doma. Na veřejných shromážděních se může sejít nejvíce pět osob. I přes toto omezení ve středu, kdy si Polsko připomínalo výročí nezávislosti, vyšly na pochod Varšavou tisíce přívrženců zejména krajní pravice. Varšavský primátor Rafal Trzaskowski přitom pochod předem zakázal.

Zástupci obchodních center dnes vyzvali vládu, aby jim dovolila znovu otevřít na konci listopadu a podnikatelé nepřišli o zisky z předvánočních nákupů. Varují, že prodloužení omezení v obchodu povede k bankrotu mnoha firem a likvidaci tisíců pracovních míst.

Katalánsko prodloužilo o deset dní uzavírku restaurací a divadel

Katalánská vláda dnes rozhodla, že o deset dní prodlouží povinnou uzavírku barů, restaurací, posiloven, divadel a dalších zařízení. Informuje o tom dnes španělský tisk. Výjimku mají maséři a estetická centra, jež mohou otevřít tento pátek. Od 23. listopadu má v Katalánsku začít postupná obnova uzavřených podnikatelských aktivit.

"Jsme na dobré cestě, vývoj je dobrý, ale nestačí (na uvolnění omezení)," řekla na tiskové konferenci ministryně zdravotnictví katalánské vlády Alba Vergésová. Podle ní rozvolňování začne u aktivit, jež představují menší riziko přenosu nákazy. Jako příklad uvedla venkovní zahrádky restaurací. Právě majitelé restaurací vládu žádali, aby umožnila postupné obnovení aktivity podniků už od pátku.

O deset dní jsou také prodloužena omezení cest z a do autonomního regionu, víkendový zákaz opustit bydliště nebo zákaz nočního vycházení. Podle katalánského ministra vnitra Miquela Sàmpera by posledně zmíněné opatření mohlo platit "až do konce pandemie".

Podle katalánských úřadů tlak na zdravotnická zařízení pomalu klesá. Ve středu počet lidí, kteří byli propuštěni z katalánských nemocnic po prodělané nemoci covid-19, převýšil počet nově hospitalizovaných pacientů s covidem-19.

Podle statistik španělského ministerstva zdravotnictví je Katalánsko, kde žije 7,5 milionu obyvatel, po Madridu druhou nejvíce postiženou autonomní oblastí ve Španělsku. Ve středu se počet nově nakažených koronavirem zvýšil o zhruba 1500 na 273.000 případů od začátku epidemie. Počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 vzrostl o 46 na 7311. Katalánsko také vykazuje nadprůměrný kumulovaný počet nakažených za 14 dní na 100.000 obyvatel. V autonomním regionu je to 642, v celém Španělsku 514.

Epidemie v USA dál nabírá na síle, opět přibývají restrikce

Napříč Spojenými státy v těchto dnech přibývají restrikce ekonomické aktivity či nařízení o nošení roušek v důsledku zhoršující se nové vlny epidemie covidu-19. Denní bilance nákaz ve středu dosáhla nového maxima, když bylo podle deníku The New York Times (NYT) nahlášeno 142.755 pozitivních testů. Americká média informují také o nových infekcích v Bílém domě. Uznávaný vládní epidemiolog Anthony Fauci dnes prohlásil, že k zastavení šíření nákazy v USA zřejmě nebude nutná plošná uzávěra díky očekávanému příchodu účinných vakcín.

Rekord v počtu nově odhalených nákaz se v USA tento měsíc zvýšil podle NYT popáté, přičemž součet za 24 hodin ve středu poprvé překonal 140.000. Univerzita Johnse Hopkinse (JHU) uvádí, že se tak stalo už v úterý. Dnes ráno ohlásila dokonce mírně přes 144.000 infekcí z předchozího dne.

Spojené státy dohromady evidují přes 10,4 milionu případů nákazy a skoro 242.000 úmrtí spojených s covidem-19. Obě americké bilance jsou stále vyšší než souhrnná čísla z kterékoli jiné země.

Kromě nákaz se v USA zvyšují i denní počty mrtvých, míra pozitivity testů i počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s koronavirem, který je od středy vyšší než v kterékoli jiné fázi pandemie. Po ohlášení dalších 1431 smrtelných případů covidu-19 se podle NYT průměrný přírůstek bilance obětí dostal nad 1050 a je tak na nejvyšší úrovni od poloviny srpna. JHU následně uvedla, že za poslední den zaznamenala 1984 zemřelých, což je v jejím grafu nejvyšší přírůstek od 6. května.

Státy a města po celé zemi za nepříznivého vývoje obnovují karanténní opatření nebo pozastavují jejich uvolňování. Stát New York ve středu ohlásil zákaz provozu barů a restaurací po desáté večer, stejné opatření bylo předtím vyhlášeno v Minnesotě. Město Newark ve státě New Jersey omezilo otvírací hodiny podniků už před dvěma týdny, zdejší statistiky o nákaze se ale dál zhoršují a starosta Ras Baraka tak nově zavedl v některých čtvrtích zákaz nočního vycházení a plošně zakázal kolektivní sporty.

Ohio se zase ve středu přidalo ke státům, které v posledních dnech začínají vyžadovat nošení roušek na veřejnosti. Apely v tomto duchu zaznívají i od guvernérů Wisconsinu nebo Iowy.

Zároveň se dál množí zprávy o nákazách v nejvyšších patrech americké politiky poté, co pozitivní testy měli personální šéf Bílého domu Mark Meadows a ministr bytové výstavby a rozvoje měst Ben Carson. NYT uvádí, že má informace o dalších třech nakažených pracovnících Bílého domu, čímž údajně počet pozitivně testovaných spolupracovníků prezidenta Donalda Trumpa za posledních několik dní narostl na 12.

Bílý dům však v poslední době nedává najevo velký zájem o epidemickou situaci v zemi. Jeho krizový štáb je podle mluvčího neustále v kontaktu se státními a lokálními orgány, pro veřejnost je však podle médií jeho účinkování v posledních dnech prakticky neviditelné. Viceprezident Mike Pence, který expertní skupině předsedá, po volbách ohlásil, že si bere dovolenou, těsně před jejím ohlášeným začátkem ji nicméně zrušil.

Člen krizového štábu Bílého domu pro boj s koronavirem Anthony Fauci dnes v rozhovoru s televizí ABC prohlásil, že se Spojeným státům pravděpodobně podaří odrazit novou vlnu pandemie i bez plošného zpřísňování restrikcí na úrovni celých USA, k němuž podle něj stejně chybí politická vůle. "Pomoc je skutečně na cestě (...) Přijíždí sem kavalérie. Vakcíny budou mít zásadní pozitivní dopad," řekl expert, který se v minulosti často rozcházel s postoji Trumpa a jeho týmu ohledně strategie pro boj s nákazou. Podle Fauciho bude účinná vakcína k dispozici široké americké veřejnosti v dubnu či květnu.