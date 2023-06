Ukrajina má podle CNN ještě esa v rukávu, v zimě by mohla obléhat Krym

Ilustrační foto - Novinářka fotografuje most přes Kerčský průliv spojující Krym anektovaný Ruskem s ruskou pevninou.

Ilustrační foto - Novinářka fotografuje most přes Kerčský průliv spojující Krym anektovaný Ruskem s ruskou pevninou. ČTK/AP/Alexander Nemenov

Kyjev - Ukrajinská protiofenziva je zatím pomalá, Kyjev má ale ještě mnoho es v rukávu, píše v analýze americká stanice CNN. Pokud budou ukrajinské síly pokračovat v územních ziscích na jihovýchodě, mohly by se dostat ke trati vedoucí na klíčový Mariupol, okupovaný ruskými silami. Mohly by se také pokusit prolomit pozemní spojnici Ruska s poloostrovem Krym a během zimních měsíců poloostrov obléhat.

Dosavadní zdánlivě pomalé tempo ukrajinské protiofenzivy nemusí být podle analýzy americké stanice důvodem ke znepokojení. "Žádný jednotlivý úder není fatální, ale pomalé nahromadění škod snižuje ruské možnosti a může nakonec vést k trhlinám v obranné síti ruských sil nebo ohrozit jejich základní schopnosti fungování," uvádí rozbor. V této souvislosti připomíná četné útoky na ruské sklady paliva, železniční tratě a další strategické objekty. "Po měsíce jsme pozorovali trpělivou snahu Ukrajiny narušit připravenost ruské obrany," uvedla CNN.

Ukrajina si ponechává ohledně protiofenzivy otevřené možnosti, její prioritou je ale podle CNN postup na dlouhé jižní frontě, která se táhne podél pozemního koridoru spojujícího okupovanou část Donbasu a okupovaný ukrajinský poloostrov Krym s Ruskem. "Většina analytiků se shoduje, že jediným cílem protiofenzivy je prolomení tohoto pozemního koridoru," uvádí CNN.

V případě, že by se podařilo spojnici mezi Donbasem a Krymem přerušit, bylo by pro Rusko obtížné poloostrov bránit a zásobovat. Ruský prezident Vladimir Putin by pak musel volit mezi dvěma možnostmi - vystavit své síly na Krymu dlouhým bojům, nebo se rozhodnout minimalizovat ztráty a stáhnout je.

"Jen málo analytiků se ale domnívá, že by dokázal skousnout druhou možnost, a tak možná budeme během zimních měsíců svědky obléhání poloostrova," uvádí ve své analýze CNN.

Většina obcí, na jejichž osvobození Ukrajina v poslední době nejvíce upozorňovala, leží ve směru na Mariupol, všímá si také analýza. Nedávným ovládnutím obce Blahodatne se podle ní ukrajinské síly dostaly "nebezpečně blízko" k asi 65 kilometrů vzdálenému okupovanému městu Volnovacha, odkud vede trať do Mariupolu.

Jako výhodný se pro Ukrajinu jeví také postup směrem k okupovanému Melitopolu v Záporožské oblasti. Tento úsek fronty je blízko města Záporoží, dá se lehce zásobovat a mohl by posloužit jako přístup ke Krymu. Také v tomto směru, a to blízko Orichivu, byl zaznamenán v poslední době ukrajinský postup.