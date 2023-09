Ukrajina má na protiofenzívu ještě 30 až 45 dní, říká americký generál

Washington - Ukrajinská armáda má na svoji protiofenzívu 30 až 45 dní, než se počasí začne zhoršovat a začne bránit dalším operacím, řekl stanici BBC předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Mark Milley. Ukrajinci podle něj postupují pomaleji, než se očekávalo, ale "těžké boje pokračují".

Milley uvedl, že je podle něj příliš brzy na to říct, zda protiofenzíva Kyjeva selhala. "Ukrajina skrze ruské obranné linie postupuje velice vytrvale ... říkal jsem už na začátku této války, že to bude dlouhý, pomalý a těžký konflikt s mnoha ztrátami a tak to přesně je," řekl Milley.

Milley s BBC mluvil společně se svým britským protějškem Tonym Radakinem, který uvedl, že "Ukrajina vyhrává a Rusko prohrává".

"Je to tak, protože ruským cílem bylo podmanit si Ukrajinu, získat ji pod svou kontrolu. To se nepodařilo a nikdy se nepodaří.Ukrajina v bojích o své teritorium postupuje a podařilo se jí získat zpět 50 procent území, které Rusko zabralo," řekl Radakin.

Oba generálové spolu podle BBC hovořili i o plánech Severní Koreje poskytnout Moskvě zbraně pro boje na Ukrajině. Jak Spojené státy, tak Jižní Korea se obávají, co by Rusko mohlo KLDR výměnou za zbraně nabídnout.

"Tohle spojenectví je odrazem katastrofální chyby, které se Rusko dopustilo, když zahájilo invazi na Ukrajinu," poznamenal Radakin.

Ukrajinské síly pokračují v protiofenzivních operacích poblíž Bachmutu v Doněcké oblasti a v západní Záporožské oblasti. Na druhé straně ruské síly pokračují v útočných operacích východně od Charkova, podél linie Kupjansk - Svatove - Kreminna, kde do konce srpna dokázaly získat několikakilometrové území.

Jeden z nejvýše postavených ukrajinských generálů Oleksandr Tarnavskyj, jenž vede operace na jihu země, minulý týden řekl britskému nedělníku The Observer, že nyní očekává rychlejší postup na slabší druhou linii ruské obrany. Dosavadní postup Ukrajinců byl podle Tarnavského pomalý kvůli velké hustotě zaminování, které Rusové provedli. Tarnavského rozhovor byl podle agentury AFP součástí ukrajinské snahy odmítnout kritiku zaznívající z některých míst na Západě, podle které je protiofenzíva zahájená v červnu s cílem získat zpět území dobytá Moskvou příliš pomalá. Kritiku v posledních dnech odmítli i prezident Volodymyr Zelenskyj či ministr zahraničí Dmytro Kuleba.