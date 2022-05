Ukrajina má dost polovičatých řešení a chce slyšet, že patří k EU, řekl Kuleba

Kyjev - Ukrajina už má dost polovičatých řešení své situace a "speciálních" modelů přístupu k Evropské unii, oznámil dnes šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba. Po setkání s francouzskou ministryní zahraničí Catherine Colonnaovou, která dnes navštívila Kyjev, vyzval k jasnému ujištění, že Ukrajina patří k EU.

"Dobře víte, že všichni Ukrajinci už mají dost polovičatých řešení, speciálního přístupu a separátních modelů, které neustále vymýšlí některé evropské metropole. Nepotřebujeme žádné speciální řešení. Nepotřebuje žádný samostatný model. Potřebujeme jasné právní zakotvení, že Ukrajina je součástí evropského integračního procesu," uvedl Kuleba, podle kterého by takovým zakotvením byl zisk statusu kandidátské země EU.

Kyjev požádal o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise, odpovědět chce Ukrajině v červnu. Pokud získá Ukrajina kladné hodnocení a souhlas všech členských států bloku, získá postavení kandidátské země. Poté následují vyjednávací rozhovory, které běžně trvají několik let. O konečném začlenění do bloku pak znovu musí jednomyslně rozhodnout všech 27 členů unie.

Kuleba s francouzskou ministryní podle agentury Unian hovořil o začlenění Ukrajiny k EU v kontextu "evropské politické komunity", jejíž vytvoření před dvěma týdny navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron. Tato struktura by měla podle Paříže umožnit bližší spolupráci bloku se zeměmi ucházejícími se o vstup do EU. Ačkoliv ukrajinští představitelé dříve vyjádřili obavy, že model sloužil jako náhrada unijního členství, Kuleba dnes uvedl, že to Macronův návrh nenahrazuje. O tom ho ujistila i Colonnaová.