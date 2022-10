Ukrajina letos kvůli invazi sklidila o 40 procent méně pšenice a ječmene

Kyjev - Ukrajinští zemědělci dokončili sklizeň pšenice a ječmene za letošní rok. Sklidili 19,2 milionu tun pšenice a 5,5 milionu tun ječmene, oznámilo dnes ukrajinské ministerstvo zemědělství. V obou případech je to o 40 procent méně než loni. Za poklesem je podle resortu invaze ruských vojsk do východních, severních a jižních oblastí země. Ukrajina je významným vývozcem obilí na světový trh.

Ukrajina pro sklizeň na letošní rok osela více než šest milionů hektarů ozimé pšenice, velká plocha ale byla obsazena během invaze. Na území pod kontrolou Ukrajiny bylo sklizeno obilí pouze na ploše 4,7 milionu hektarů. Průměrný výnos činil 4,1 tuny na hektar, v případě ječmene pak 3,5 tuny na hektar.

Od 1. srpna, odkdy fakticky začala fungovat istanbulská dohoda o ukončení blokády ukrajinských přístavů, se objem vývozu v denním průměru pohyboval kolem 95.000 tun. Úhrnem činil 6,4 milionu tun. Ve čtvrtek se podařilo vypravit skoro dvojnásobek proti průměrnému množství, napsal zpravodajský server BBC.

Ukrajinské ministerstvo infrastruktury dnes informovalo, že z ukrajinského černomořského přístavu Čornomorsk vyrazila už pátá loď, kterou si pronajala OSN v rámci Světového potravinového programu (WFP). Plavidlo dodá přibližně 30.000 tun ukrajinské pšenice do Etiopie. Kyjev v rámci tohoto programu odeslal přibližně 150.000 tun pšenice do Etiopie, Jemenu a do Afghánistánu.

Propad ukrajinského vývozu obilí kvůli blokádě černomořských přístavů vedl ke zvýšení světových cen potravin a vyvolal obavy z jejich nedostatku v Africe a na Blízkém východě. V září světové ceny potravin šestý měsíc za sebou klesly, uvedla Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).