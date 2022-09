Ukrajina kritizuje Německo za chybějící dodávky tanků a obrněných transportérů

Kyjev - Ukrajinští činitelé dnes kritizovali Německo, které podle nich nevyslyšelo žádost Kyjeva o dodávku tanků Leopard a obrněných transportérů Marder. Berlín uvádí pouze "abstraktní obavy a výmluvy", míní šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba.

"Ukrajina potřebuje Leopardy a Mardery teď - aby osvobodila lidi a uchránila je před genocidou," uvedl Kuleba s tím, že přístup Německa je v tomto ohledu "zklamáním". "Ani jeden racionální argument, proč tyto zbraně nejde dodat, jen abstraktní obavy a výmluvy. Čeho se Berlín bojí, když se nebojí Kyjev?" dodal.

Kulebův ostrý komentář přišel poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj znovu vyzval Západ, aby urychlil dodávky zbraňových systémů. Ukrajinské síly se nyní snaží upevnit kontrolu nad rozsáhlým územím na severovýchodě Ukrajiny, které dobyly v rámci své bleskové ofenzívy z minulého týdne.

Německo poslalo Ukrajincům samohybné houfnice, ale podle Zelenského a Kuleby to nestačí. Kuleba často kritizuje podle něj pomalé dodávky zbraní ze strany Německa, které si podle něj nechce znepřátelit ruského prezidenta Vladimira Putina, připomíná agentura Reuters.

Současně s Kulebou se dnes do Německa pustil také Zelenského poradce Mychajlo Podoljak. "Už půl roku se spojenci dohadují, kdo by měl Ukrajině prodat tanky. Šest měsíců nejsou žádné tanky, protože o tom neexistuje žádné 'politické rozhodnutí'. Ruský teror pokračuje, lidé umírají, čas plyne. Německo, čekáme na Tvé slovo," napsal na twitteru v němčině.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová v pondělí uvedla, že žádná země dosud Ukrajině neposkytla na Západě vyrobené tanky či obrněné transportéry. Berlín podle ní v této otázce nehodlá postupovat bez dohody se svými partnery.

