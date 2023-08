Ukrajina je striktně proti zavádění omezení na dovoz obilí jednotlivými státy

Praha - Ukrajina je striktně proti tomu, aby státy zaváděly vlastní omezení na dovoz obilí. Platnost současného zákazu skončí 15. září, ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba dnes na tiskové konferenci na dotaz uvedl, že návrh států vnímá jako krok proti principu solidarity, na kterém je založena Evropská unie.

Polsko, Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko podporují návrh prodloužit zákaz dovozu obilí z Ukrajiny do svých zemí do konce letošního roku. Podle agentury Reuters to minulý týden uvedl polský ministr zemědělství Robert Telus. Evropská unie umožnila v květnu těmto pěti zemím sousedícím s Ukrajinou zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen. Tranzit těchto komodit do dalších zemí ale není omezen. Zákazem dovozu ukrajinských zemědělských produktů se země snaží chránit domácí zemědělce.

Kuleba dnes na tiskové konferenci komentoval také situaci civilních zajatců na Krymu. Podle něj hledá Ukrajina způsob, jak zajatce osvobodit co nejdříve. Jako vhodnou příležitost k diskusi o možných řešeních vidí například parlamentní summit Mezinárodní krymské platformy.